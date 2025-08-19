Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2025

Raši sa stretol so zástupcami mimovládok, diskutovali o problémoch a dopadoch prijatého zákona


Tagy: Predseda parlamentu zákon o mimovládnych organizáciách

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretol so zástupcami Komory mimovládnych a neziskových ...



Zdieľať
67e54fd11c1e0045809636 676x451 19.8.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretol so zástupcami Komory mimovládnych a neziskových organizácií, aj predstaviteľmi ďalších platforiem mimovládok. Diskutovali o praktických dopadoch novely zákona o mimovládnych organizáciách. Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, Raši ich prijal na základe žiadosti.


Na stretnutí sme diskutovali o praktických potrebách a problémoch, ktoré vznikli uvedením prijatej novely zákona o mimovládnych a neziskových organizáciách do praxe,“ ozrejmil šéf parlamentu. V rámci stretnutia zástupcovia mimovládnych organizácií zadefinovali konkrétne časti zákona, ktoré sú v praxi nejasné, prípadne spôsobujú administratívne komplikácie.

Spresnenie výkladu zákona


Utorkové stretnutie bolo veľmi konštruktívne. Oceňujem, že zástupcovia mimovládneho sektora prišli s konkrétnymi podnetmi. Nikto nespochybnil princíp transparentnosti, na ktorom je zákon postavený," uviedol Raši. Dodal však, že sa zhodli, že poniektoré časti predmetnej legislatívy potrebujú presný a jednoznačný výklad, aby sa predišlo nejasnostiam a zbytočnej byrokracii.

Je preto potrebné čo najskôr hľadať také riešenia, ktoré zjednodušia činnosť MNO v oblastiach, kde prijatá novela zákona priniesla so sebou komplikácie,“ uviedol Raši. Konkrétnym príkladom je úsilie doriešiť povinnosť mimovládok zverejňovať informácie, ktorými už dnes disponujú zodpovedné štátne a verejné inštitúcie, a vyhnúť sa duplicite i zvýšeniu záťaže pre mimovládky.

Efektívne riešenie


Na stretnutí bol prítomný aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák (Hlas-SD), do ktorého gescie mimovládne neziskové organizácie patria. Zástupcom Komory MNO odporučil, aby svoje podnety spolu s návrhmi predložili Rade vlády pre mimovládne a neziskové organizácie.

Pre zabezpečenie efektívneho riešenia súčasného stavu je tento krok nevyhnutný. Rada vlády pre MNO by sa týmito pripomienkami mala zaoberať už na svojom najbližšom zasadnutí,“ uviedol. Podľa Rašiho prinieslo stretnutie so zástupcami mimovládok dôležitý výsledný postoj k hľadaniu vhodných opatrení na úpravu súčasného stavu.

Konštruktívna diskusia


S predstaviteľmi MNO máme spoločný zámer hľadať také riešenia, ktoré zachovajú transparentnosť v súlade s dlhodobými odporúčaniami medzinárodných organizácií a zároveň zjednodušia život organizáciám,“ vyjadril sa predseda parlamentu. Poukázal aj na význam ďalšej konštruktívnej diskusie so zástupcami tretieho sektora.

Tento zákon nevnímam ako bodku, ale ako začiatok dialógu. Je nevyhnutné na vhodnej úrovni ďalej diskutovať o tom, ako nové zákonné pravidlá uviesť do praxe takým spôsobom aby boli pre všetkých prínosom a nie prekážkou. Naším spoločným cieľom by mal byť predsa slobodný, aktívny a zároveň plne transparentný tretí sektor,“ uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Raši sa stretol so zástupcami mimovládok, diskutovali o problémoch a dopadoch prijatého zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda parlamentu zákon o mimovládnych organizáciách
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia obvinila právnika z podvodu, hrozí mu trest až osem rokov za mrežami
<< predchádzajúci článok
Rokovania vo Washingtone priniesli nádej, podľa Pellegriniho sa črtá dohoda o bezpečnostných zárukách

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 