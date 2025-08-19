|
Utorok 19.8.2025
|Denník - Správy
19. augusta 2025
Raši sa stretol so zástupcami mimovládok, diskutovali o problémoch a dopadoch prijatého zákona
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretol so zástupcami Komory mimovládnych a neziskových ...
Zdieľať
19.8.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretol so zástupcami Komory mimovládnych a neziskových organizácií, aj predstaviteľmi ďalších platforiem mimovládok. Diskutovali o praktických dopadoch novely zákona o mimovládnych organizáciách. Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, Raši ich prijal na základe žiadosti.
„Na stretnutí sme diskutovali o praktických potrebách a problémoch, ktoré vznikli uvedením prijatej novely zákona o mimovládnych a neziskových organizáciách do praxe,“ ozrejmil šéf parlamentu. V rámci stretnutia zástupcovia mimovládnych organizácií zadefinovali konkrétne časti zákona, ktoré sú v praxi nejasné, prípadne spôsobujú administratívne komplikácie.
„Utorkové stretnutie bolo veľmi konštruktívne. Oceňujem, že zástupcovia mimovládneho sektora prišli s konkrétnymi podnetmi. Nikto nespochybnil princíp transparentnosti, na ktorom je zákon postavený," uviedol Raši. Dodal však, že sa zhodli, že poniektoré časti predmetnej legislatívy potrebujú presný a jednoznačný výklad, aby sa predišlo nejasnostiam a zbytočnej byrokracii.
„Je preto potrebné čo najskôr hľadať také riešenia, ktoré zjednodušia činnosť MNO v oblastiach, kde prijatá novela zákona priniesla so sebou komplikácie,“ uviedol Raši. Konkrétnym príkladom je úsilie doriešiť povinnosť mimovládok zverejňovať informácie, ktorými už dnes disponujú zodpovedné štátne a verejné inštitúcie, a vyhnúť sa duplicite i zvýšeniu záťaže pre mimovládky.
Na stretnutí bol prítomný aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák (Hlas-SD), do ktorého gescie mimovládne neziskové organizácie patria. Zástupcom Komory MNO odporučil, aby svoje podnety spolu s návrhmi predložili Rade vlády pre mimovládne a neziskové organizácie.
„Pre zabezpečenie efektívneho riešenia súčasného stavu je tento krok nevyhnutný. Rada vlády pre MNO by sa týmito pripomienkami mala zaoberať už na svojom najbližšom zasadnutí,“ uviedol. Podľa Rašiho prinieslo stretnutie so zástupcami mimovládok dôležitý výsledný postoj k hľadaniu vhodných opatrení na úpravu súčasného stavu.
„S predstaviteľmi MNO máme spoločný zámer hľadať také riešenia, ktoré zachovajú transparentnosť v súlade s dlhodobými odporúčaniami medzinárodných organizácií a zároveň zjednodušia život organizáciám,“ vyjadril sa predseda parlamentu. Poukázal aj na význam ďalšej konštruktívnej diskusie so zástupcami tretieho sektora.
„Tento zákon nevnímam ako bodku, ale ako začiatok dialógu. Je nevyhnutné na vhodnej úrovni ďalej diskutovať o tom, ako nové zákonné pravidlá uviesť do praxe takým spôsobom aby boli pre všetkých prínosom a nie prekážkou. Naším spoločným cieľom by mal byť predsa slobodný, aktívny a zároveň plne transparentný tretí sektor,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Raši sa stretol so zástupcami mimovládok, diskutovali o problémoch a dopadoch prijatého zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
