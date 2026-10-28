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28. októbra 2026
Sériový násilník dostal v Nemecku 12 rokov, vyšetrovatelia preverujú, či obetí nebolo viac
Berlínčan ženy omamoval, znásilňoval a nakrúcal na video. Polícia preveruje podozrenia zo zneužitia ďalších 44 žien. V
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28.10.2026 (SITA.sk) - Berlínčan ženy omamoval, znásilňoval a nakrúcal na video. Polícia preveruje podozrenia zo zneužitia ďalších 44 žien.
Odsúdený elektrikár sa s obeťami zoznamoval prostredníctvom internetových zoznamiek.
Následne ich vylákal do svojho bytu, kde im do nápojov pridával omamné látky. Bezvládne ženy sexuálne zneužíval, fotografoval a natáčal.
Podľa predsedu senátu Jakoba Webera si zábery starostlivo ukladal do priečinkov „akoby do vitríny s trofejami“. Ich šírenie ďalším osobám sa nepodarilo dokázať.
Muž si dôveru obetí získaval predstieranou prívetivosťou a niekedy sa vydával za policajta či pilota vrtuľníka.
Podľa denníka Bild sa priznal k 22 znásilneniam spáchaným v rokoch 2016 až 2022. Obeťami boli prevažne ženy vo veku 50 až 69 rokov.
Súd zároveň nariadil detenciu, takže páchateľ môže zostať za mrežami aj po odpykaní trestu, ak bude naďalej nebezpečný.
Pred budovou súdu sa pripravovala demonštrácia na podporu obetí pod heslom Hanba musí zmeniť stranu.
Zdroj: SITA.sk - Sériový násilník dostal v Nemecku 12 rokov, vyšetrovatelia preverujú, či obetí nebolo viac © SITA Všetky práva vyhradené.
V Nemecku odsúdili v stredu 69-ročného Berlínčana na 12 rokov väzenia za opakované znásilňovanie 14 žien, ktoré predtým omámil sedatívami.
Muža uznal súd za vinného v 22 prípadoch obzvlášť závažného zločinu znásilnenia. Prokuratúra zároveň vyšetruje podozrenia zo zneužitia ďalších 44 žien.
Odsúdený elektrikár sa s obeťami zoznamoval prostredníctvom internetových zoznamiek.
Následne ich vylákal do svojho bytu, kde im do nápojov pridával omamné látky. Bezvládne ženy sexuálne zneužíval, fotografoval a natáčal.
Podľa predsedu senátu Jakoba Webera si zábery starostlivo ukladal do priečinkov „akoby do vitríny s trofejami“. Ich šírenie ďalším osobám sa nepodarilo dokázať.
Muž si dôveru obetí získaval predstieranou prívetivosťou a niekedy sa vydával za policajta či pilota vrtuľníka.
Podľa denníka Bild sa priznal k 22 znásilneniam spáchaným v rokoch 2016 až 2022. Obeťami boli prevažne ženy vo veku 50 až 69 rokov.
Súd zároveň nariadil detenciu, takže páchateľ môže zostať za mrežami aj po odpykaní trestu, ak bude naďalej nebezpečný.
Pred budovou súdu sa pripravovala demonštrácia na podporu obetí pod heslom Hanba musí zmeniť stranu.
Zdroj: SITA.sk - Sériový násilník dostal v Nemecku 12 rokov, vyšetrovatelia preverujú, či obetí nebolo viac © SITA Všetky práva vyhradené.
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