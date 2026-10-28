Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobromila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. októbra 2026

Sériový násilník dostal v Nemecku 12 rokov, vyšetrovatelia preverujú, či obetí nebolo viac


Tagy: Násilný trestný čin Nemecká polícia Odsúdenie Sexuálne násilie

Berlínčan ženy omamoval, znásilňoval a nakrúcal na video. Polícia preveruje podozrenia zo zneužitia ďalších 44 žien. V



Zdieľať
gettyimages 1088987848 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Berlínčan ženy omamoval, znásilňoval a nakrúcal na video. Polícia preveruje podozrenia zo zneužitia ďalších 44 žien.


V Nemecku odsúdili v stredu  69-ročného Berlínčana na 12 rokov väzenia za opakované znásilňovanie 14 žien, ktoré predtým omámil sedatívami.


Muža uznal súd za vinného v 22 prípadoch obzvlášť závažného zločinu znásilnenia. Prokuratúra zároveň vyšetruje podozrenia zo zneužitia ďalších 44 žien.


Odsúdený elektrikár sa s obeťami zoznamoval prostredníctvom internetových zoznamiek.

Následne ich vylákal do svojho bytu, kde im do nápojov pridával omamné látky. Bezvládne ženy sexuálne zneužíval, fotografoval a natáčal.

Podľa predsedu senátu Jakoba Webera si zábery starostlivo ukladal do priečinkov „akoby do vitríny s trofejami“. Ich šírenie ďalším osobám sa nepodarilo dokázať.

Muž si dôveru obetí získaval predstieranou prívetivosťou a niekedy sa vydával za policajta či pilota vrtuľníka.

Podľa denníka Bild sa priznal k 22 znásilneniam spáchaným v rokoch 2016 až 2022. Obeťami boli prevažne ženy vo veku 50 až 69 rokov.

Súd zároveň nariadil detenciu, takže páchateľ môže zostať za mrežami aj po odpykaní trestu, ak bude naďalej nebezpečný.

Pred budovou súdu sa pripravovala demonštrácia na podporu obetí pod heslom Hanba musí zmeniť stranu.


Zdroj: SITA.sk - Sériový násilník dostal v Nemecku 12 rokov, vyšetrovatelia preverujú, či obetí nebolo viac © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Násilný trestný čin Nemecká polícia Odsúdenie Sexuálne násilie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia obvinila žiaka z košickej základnej školy. Spolužiakom sa opakovane vyhrážal smrťou
<< predchádzajúci článok
V rámci protidrogovej akcie obvinili štyri osoby. Polícia zaistila metamfetamín, peniaze aj zlato – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 