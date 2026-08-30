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30. augusta 2026

Polícia oslobodila piatich unesených cudzincov, páchatelia žiadali výkupné 30-tisíc eur


Tagy: Krimi

Trojicu podozrivých polícia vzala do väzby a následne ich má odovzdať prokuratúre. Srbská polícia oslobodila troch tureckých a dvoch afganských občanov, ktorých únoscovia zadržiavali a požadovali ...



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majaky 676x451 30.8.2026 (SITA.sk) - Trojicu podozrivých polícia vzala do väzby a následne ich má odovzdať prokuratúre.


Srbská polícia oslobodila troch tureckých a dvoch afganských občanov, ktorých únoscovia zadržiavali a požadovali za nich výkupné 30-tisíc eur. Ministerstvo vnútra v nedeľu oznámilo, že v súvislosti s prípadom zatkli troch podozrivých.

Päť mužov podľa polície uniesli v stredu v hlavnom meste Belehrad. Páchatelia ich následne odviezli do rekreačného domu v oblasti Vladimirci, približne 70 kilometrov západne od Belehradu.

„Predpokladá sa, že podozriví odviezli unesených cudzincov do rekreačného domu v oblasti Vladimirci, kde ich fyzicky a psychicky týrali,“ uviedlo srbské ministerstvo vnútra.

Policajné zábery zachytávali dom, v ktorom zasahovali bezpečnostné zložky, ako aj bielu dodávku únoscov. V jej vnútri sa nachádzali predmety pripomínajúce popruhy určené na spútanie.

Na záberoch bolo vidieť aj piatich oslobodených mužov, ktorí sa podľa dostupných záberov javili byť v dobrom fyzickom stave. Úrady ďalšie podrobnosti o zachránených cudzincoch ani o priebehu policajnej operácie nezverejnili.

Trojicu podozrivých polícia vzala do väzby a následne ich má odovzdať prokuratúre.


Zdroj: SITA.sk - Polícia oslobodila piatich unesených cudzincov, páchatelia žiadali výkupné 30-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krimi
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