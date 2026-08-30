|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 30.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2026
Polícia oslobodila piatich unesených cudzincov, páchatelia žiadali výkupné 30-tisíc eur
Tagy: Krimi
Trojicu podozrivých polícia vzala do väzby a následne ich má odovzdať prokuratúre. Srbská polícia oslobodila troch tureckých a dvoch afganských občanov, ktorých únoscovia zadržiavali a požadovali ...
Zdieľať
30.8.2026 (SITA.sk) - Trojicu podozrivých polícia vzala do väzby a následne ich má odovzdať prokuratúre.
Srbská polícia oslobodila troch tureckých a dvoch afganských občanov, ktorých únoscovia zadržiavali a požadovali za nich výkupné 30-tisíc eur. Ministerstvo vnútra v nedeľu oznámilo, že v súvislosti s prípadom zatkli troch podozrivých.
Päť mužov podľa polície uniesli v stredu v hlavnom meste Belehrad. Páchatelia ich následne odviezli do rekreačného domu v oblasti Vladimirci, približne 70 kilometrov západne od Belehradu.
„Predpokladá sa, že podozriví odviezli unesených cudzincov do rekreačného domu v oblasti Vladimirci, kde ich fyzicky a psychicky týrali,“ uviedlo srbské ministerstvo vnútra.
Policajné zábery zachytávali dom, v ktorom zasahovali bezpečnostné zložky, ako aj bielu dodávku únoscov. V jej vnútri sa nachádzali predmety pripomínajúce popruhy určené na spútanie.
Na záberoch bolo vidieť aj piatich oslobodených mužov, ktorí sa podľa dostupných záberov javili byť v dobrom fyzickom stave. Úrady ďalšie podrobnosti o zachránených cudzincoch ani o priebehu policajnej operácie nezverejnili.
Trojicu podozrivých polícia vzala do väzby a následne ich má odovzdať prokuratúre.
Zdroj: SITA.sk - Polícia oslobodila piatich unesených cudzincov, páchatelia žiadali výkupné 30-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbská polícia oslobodila troch tureckých a dvoch afganských občanov, ktorých únoscovia zadržiavali a požadovali za nich výkupné 30-tisíc eur. Ministerstvo vnútra v nedeľu oznámilo, že v súvislosti s prípadom zatkli troch podozrivých.
Päť mužov podľa polície uniesli v stredu v hlavnom meste Belehrad. Páchatelia ich následne odviezli do rekreačného domu v oblasti Vladimirci, približne 70 kilometrov západne od Belehradu.
„Predpokladá sa, že podozriví odviezli unesených cudzincov do rekreačného domu v oblasti Vladimirci, kde ich fyzicky a psychicky týrali,“ uviedlo srbské ministerstvo vnútra.
Policajné zábery zachytávali dom, v ktorom zasahovali bezpečnostné zložky, ako aj bielu dodávku únoscov. V jej vnútri sa nachádzali predmety pripomínajúce popruhy určené na spútanie.
Na záberoch bolo vidieť aj piatich oslobodených mužov, ktorí sa podľa dostupných záberov javili byť v dobrom fyzickom stave. Úrady ďalšie podrobnosti o zachránených cudzincoch ani o priebehu policajnej operácie nezverejnili.
Trojicu podozrivých polícia vzala do väzby a následne ich má odovzdať prokuratúre.
Zdroj: SITA.sk - Polícia oslobodila piatich unesených cudzincov, páchatelia žiadali výkupné 30-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Krimi
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Warholovo múzeum v Medzilaborciach po rokoch opäť otvoria. Rekonštrukcia stála takmer 16 miliónov eur
Warholovo múzeum v Medzilaborciach po rokoch opäť otvoria. Rekonštrukcia stála takmer 16 miliónov eur