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30. augusta 2026
Warholovo múzeum v Medzilaborciach po rokoch opäť otvoria. Rekonštrukcia stála takmer 16 miliónov eur
Rekonštrukcia prináša výrazné zlepšenie podmienok pre návštevníkov aj samotnú prezentáciu zbierok. Múzeum moderného umenia Andyho ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Rekonštrukcia prináša výrazné zlepšenie podmienok pre návštevníkov aj samotnú prezentáciu zbierok.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po rozsiahlej rekonštrukcii opäť sprístupnia verejnosti. Slávnostné znovuotvorenie jediného európskeho múzea venovaného tvorbe Andyho Warhola sa uskutoční v piatok 4. septembra.
Súčasťou programu budú komentované prehliadky, workshopy, prezentácia nových expozícií aj koncerty. Na otvorení sa zúčastní aj Donald Warhola, synovec svetoznámeho umelca. Prešovský samosprávny kraj (PSK) investoval do komplexnej obnovy múzea takmer 16 miliónov eur.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2023 až 2026 a priniesla modernizáciu expozičných a edukačných priestorov, nové interaktívne prvky či využitie digitálnych technológií. Rekonštrukcia prináša výrazné zlepšenie podmienok pre návštevníkov aj samotnú prezentáciu zbierok.
„Warholovo múzeum je pre náš kraj, aj pre celé Slovensko, výnimočným miestom. Som veľmi rád, že po rokoch intenzívnej a náročnej práce môžeme verejnosti odovzdať zrekonštruovaný a zároveň unikátny priestor, ktorý dôstojne prezentuje odkaz jedného z najvýznamnejších umelcov 20. storočia,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Očakáva, že obnovené múzeum priláka viac návštevníkov zo Slovenska a zo zahraničia a posilní kultúrny turizmus v regióne. Prvý návštevník vstúpi do vynoveného múzea už o 09:00 dopoludnia. Okrem iných hostí ho bude sprevádzať Donald Warhola, ambasádor slávnostného otvorenia i živá Warholova socha.
Súčasťou otvorenia bude interaktívny lektoring priamo v expozično-edukačných priestoroch. Verejnosť sa dostane tiež na pochôdznu vegetačnú strechu s amfiteátrom, výstavnými priestormi typu blackbox a svetelnými a zvukovými technológiami. Múzeum ju bude využívať na projekcie, koncerty, performance, diskusie a ďalšie kultúrne podujatia.
Podľa riaditeľa múzea Martina Cubjaka rekonštrukcia prepojila originálne umelecké diela s modernou architektúrou, digitálnymi technológiami a vzdelávaním. Cieľom bolo vytvoriť podmienky na to, aby sa múzeum stalo výraznou kultúrnou destináciou s medzinárodným presahom.
„Návštevníci sa môžu tešiť na nové technické a zážitkové novinky, ktoré táto nová budova prináša. Diela Andyho Warhola si teda budú môcť už v tento prvý deň nielen pasívne prezerať, ale doslova aktívne zažívať. Urobili sme všetko pre to, aby sme splnili súčasné vysoké požiadavky a očakávania domáceho i zahraničného návštevníka,“ uviedol Cubjak.
Slávnostné otvorenie 4. septembra bude sprevádzať program pre verejnosť. Návštevníci si budú môcť pozrieť nové priestory a expozície, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, sieťotlačového workshopu, kvízov či tvorby megaomaľovánky. Program doplnia živé sochy a koncerty Kataríny Koščovej, Dominiky Novotnej & AMT Trio a skupiny Komajota. Múzeum bude v deň otvorenia prístupné od 09:00 do 16:00, posledný vstup pre verejnosť je naplánovaný na 14:30. Vstup bude počas slávnostného otvorenia bezplatný.
Zdroj: SITA.sk - Warholovo múzeum v Medzilaborciach po rokoch opäť otvoria. Rekonštrukcia stála takmer 16 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po rozsiahlej rekonštrukcii opäť sprístupnia verejnosti. Slávnostné znovuotvorenie jediného európskeho múzea venovaného tvorbe Andyho Warhola sa uskutoční v piatok 4. septembra.
Výnimočné miesto
Súčasťou programu budú komentované prehliadky, workshopy, prezentácia nových expozícií aj koncerty. Na otvorení sa zúčastní aj Donald Warhola, synovec svetoznámeho umelca. Prešovský samosprávny kraj (PSK) investoval do komplexnej obnovy múzea takmer 16 miliónov eur.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2023 až 2026 a priniesla modernizáciu expozičných a edukačných priestorov, nové interaktívne prvky či využitie digitálnych technológií. Rekonštrukcia prináša výrazné zlepšenie podmienok pre návštevníkov aj samotnú prezentáciu zbierok.
„Warholovo múzeum je pre náš kraj, aj pre celé Slovensko, výnimočným miestom. Som veľmi rád, že po rokoch intenzívnej a náročnej práce môžeme verejnosti odovzdať zrekonštruovaný a zároveň unikátny priestor, ktorý dôstojne prezentuje odkaz jedného z najvýznamnejších umelcov 20. storočia,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Kultúrny turizmus
Očakáva, že obnovené múzeum priláka viac návštevníkov zo Slovenska a zo zahraničia a posilní kultúrny turizmus v regióne. Prvý návštevník vstúpi do vynoveného múzea už o 09:00 dopoludnia. Okrem iných hostí ho bude sprevádzať Donald Warhola, ambasádor slávnostného otvorenia i živá Warholova socha.
Súčasťou otvorenia bude interaktívny lektoring priamo v expozično-edukačných priestoroch. Verejnosť sa dostane tiež na pochôdznu vegetačnú strechu s amfiteátrom, výstavnými priestormi typu blackbox a svetelnými a zvukovými technológiami. Múzeum ju bude využívať na projekcie, koncerty, performance, diskusie a ďalšie kultúrne podujatia.
Prepojenie umenia a modernej architektúry
Podľa riaditeľa múzea Martina Cubjaka rekonštrukcia prepojila originálne umelecké diela s modernou architektúrou, digitálnymi technológiami a vzdelávaním. Cieľom bolo vytvoriť podmienky na to, aby sa múzeum stalo výraznou kultúrnou destináciou s medzinárodným presahom.
„Návštevníci sa môžu tešiť na nové technické a zážitkové novinky, ktoré táto nová budova prináša. Diela Andyho Warhola si teda budú môcť už v tento prvý deň nielen pasívne prezerať, ale doslova aktívne zažívať. Urobili sme všetko pre to, aby sme splnili súčasné vysoké požiadavky a očakávania domáceho i zahraničného návštevníka,“ uviedol Cubjak.
Slávnostné otvorenie 4. septembra bude sprevádzať program pre verejnosť. Návštevníci si budú môcť pozrieť nové priestory a expozície, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, sieťotlačového workshopu, kvízov či tvorby megaomaľovánky. Program doplnia živé sochy a koncerty Kataríny Koščovej, Dominiky Novotnej & AMT Trio a skupiny Komajota. Múzeum bude v deň otvorenia prístupné od 09:00 do 16:00, posledný vstup pre verejnosť je naplánovaný na 14:30. Vstup bude počas slávnostného otvorenia bezplatný.
Zdroj: SITA.sk - Warholovo múzeum v Medzilaborciach po rokoch opäť otvoria. Rekonštrukcia stála takmer 16 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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