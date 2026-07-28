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28. júla 2026
Polícia otvorila viac ako 20 rokov starý prípad, v akcii Nemezis padli prvé obvinenia
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej došlo pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Príslušníci protizločineckej jednotky
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28.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej došlo pred viac ako dvadsiatimi rokmi.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vykonali v pondelok 27. júla akciu s krycím názvom Nemezis. Ako v tejto súvislosti polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej došlo pred viac ako dvadsiatimi rokmi.
Bližšie informácie poskytne polícia v priebehu utorka. Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite v pondelok 27. júla v Štúrove zadržali postavu známu z viacerých medializovaných káuz Róberta Tótha, alias Čuča.
Ako v tejto súvislosti informoval spravodajský portál Aktuality.sk, práve Čuča spomínal Norbert Kosťov, ktorý si v Maďarsku odpykáva doživotný trest odňatia slobody, keď sa vlani rozrozprával o prípade zmiznutého investigatívneho novinára Pavla Rýpala. Pondelňajšia policajná aktivita však podľa Aktualít s týmto prípadom nemusí súvisieť.
Zdroj: SITA.sk - Polícia otvorila viac ako 20 rokov starý prípad, v akcii Nemezis padli prvé obvinenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vykonali v pondelok 27. júla akciu s krycím názvom Nemezis. Ako v tejto súvislosti polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej došlo pred viac ako dvadsiatimi rokmi.
Bližšie informácie poskytne polícia v priebehu utorka. Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite v pondelok 27. júla v Štúrove zadržali postavu známu z viacerých medializovaných káuz Róberta Tótha, alias Čuča.
Ako v tejto súvislosti informoval spravodajský portál Aktuality.sk, práve Čuča spomínal Norbert Kosťov, ktorý si v Maďarsku odpykáva doživotný trest odňatia slobody, keď sa vlani rozrozprával o prípade zmiznutého investigatívneho novinára Pavla Rýpala. Pondelňajšia policajná aktivita však podľa Aktualít s týmto prípadom nemusí súvisieť.
Zdroj: SITA.sk - Polícia otvorila viac ako 20 rokov starý prípad, v akcii Nemezis padli prvé obvinenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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