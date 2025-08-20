Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. augusta 2025

Polícia pátra po človeku, ktorý upálil piatich psov


Tagy: Česká polícia Psy Týranie zvierat

Česká polícia hľadá podpaľača, ktorý založil požiar na súkromnej chovnej stanici v mestečku Žlutice v okrese Karlove Vary. V ohni zahynulo päť samíc kaukazského pastierskeho psa. Informuje o tom web ...



Zdieľať
gettyimages hn3688 001 676x666 20.8.2025 (SITA.sk) - Česká polícia hľadá podpaľača, ktorý založil požiar na súkromnej chovnej stanici v mestečku Žlutice v okrese Karlove Vary. V ohni zahynulo päť samíc kaukazského pastierskeho psa. Informuje o tom web TN.cz.


Prípad sa stal v noci na utorok. „S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o úmyselné zapálenie kotercov v súkromnej chovnej stanici,“ informoval na webe hovorca polícia Jakub Kopřiva.

Páchateľovi hrozí až šesťročné väzenie za týranie zvierat a poškodenie cudzej veci.


Zdroj: SITA.sk - Polícia pátra po človeku, ktorý upálil piatich psov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká polícia Psy Týranie zvierat
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Muž hrozil svojej družke zabitím, obvinili ho z nebezpečného vyhrážania
<< predchádzajúci článok
Poplatky pre štát zaplatíte jednoduchšie, po novom to bude možné aj na pošte

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 