Streda 20.8.2025
|Včera Archív správ Nastavenia
|Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
20. augusta 2025
Polícia pátra po človeku, ktorý upálil piatich psov
Česká polícia hľadá podpaľača, ktorý založil požiar na súkromnej chovnej stanici v mestečku Žlutice v okrese Karlove Vary. V ohni zahynulo päť samíc kaukazského pastierskeho psa. Informuje o tom web ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Česká polícia hľadá podpaľača, ktorý založil požiar na súkromnej chovnej stanici v mestečku Žlutice v okrese Karlove Vary. V ohni zahynulo päť samíc kaukazského pastierskeho psa. Informuje o tom web TN.cz.
Prípad sa stal v noci na utorok. „S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o úmyselné zapálenie kotercov v súkromnej chovnej stanici,“ informoval na webe hovorca polícia Jakub Kopřiva.
Páchateľovi hrozí až šesťročné väzenie za týranie zvierat a poškodenie cudzej veci.
