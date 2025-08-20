Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. augusta 2025

Muž hrozil svojej družke zabitím, obvinili ho z nebezpečného vyhrážania


Tagy: Krimi nebezpečné vyhrážanie

Obvineniu z trestného činu nebezpečné vyhrážanie čelí 34-ročný muž, ktorý v pondelok 18. augusta podvečer, v rodinnom dome v jednej z prešovských obcí, fyzicky po hádke napadol družku. Ako informovala ...



Zdieľať
gettyimages 1332523279 e1740408979780 676x448 20.8.2025 (SITA.sk) - Obvineniu z trestného činu nebezpečné vyhrážanie čelí 34-ročný muž, ktorý v pondelok 18. augusta podvečer, v rodinnom dome v jednej z prešovských obcí, fyzicky po hádke napadol družku. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ženu chytil za krk a dusil ju.


Napadnutej žene sa napokon podarilo zo zovretia dostať. „Chcela od neho odísť, nakoľko mužovo násilné správanie sa neustále opakovalo. Muž sa jej vyhrážal zabitím a zahrabaním pod zem,“ skonštatovala Ligdayová.

Agresívneho muža policajná hliadka zadržala a obmedzila na osobnej slobode. Skončil v cele policajného zaistenia a po získaní dôkaznej situácie ho polícia obvinila.


Zdroj: SITA.sk - Muž hrozil svojej družke zabitím, obvinili ho z nebezpečného vyhrážania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krimi nebezpečné vyhrážanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Predstavitelia Benátskej komisie prídu diskutovať o fungovaní mimovládok a tiež o zmenách ústavy
<< predchádzajúci článok
Polícia pátra po človeku, ktorý upálil piatich psov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 