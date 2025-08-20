|
Streda 20.8.2025
Denník - Správy
20. augusta 2025
Muž hrozil svojej družke zabitím, obvinili ho z nebezpečného vyhrážania
Tagy: Krimi nebezpečné vyhrážanie
Obvineniu z trestného činu nebezpečné vyhrážanie čelí 34-ročný muž, ktorý v pondelok 18. augusta podvečer, v rodinnom dome v jednej z prešovských obcí, fyzicky po hádke napadol družku. Ako informovala ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Obvineniu z trestného činu nebezpečné vyhrážanie čelí 34-ročný muž, ktorý v pondelok 18. augusta podvečer, v rodinnom dome v jednej z prešovských obcí, fyzicky po hádke napadol družku. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ženu chytil za krk a dusil ju.
Napadnutej žene sa napokon podarilo zo zovretia dostať. „Chcela od neho odísť, nakoľko mužovo násilné správanie sa neustále opakovalo. Muž sa jej vyhrážal zabitím a zahrabaním pod zem,“ skonštatovala Ligdayová.
Agresívneho muža policajná hliadka zadržala a obmedzila na osobnej slobode. Skončil v cele policajného zaistenia a po získaní dôkaznej situácie ho polícia obvinila.
Zdroj: SITA.sk - Muž hrozil svojej družke zabitím, obvinili ho z nebezpečného vyhrážania © SITA Všetky práva vyhradené.
