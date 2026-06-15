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15. júna 2026

Putin musí byť naveky prekliaty. Ruský útok na kresťanstvo, Moskva je už horšia ako Islamský štát


Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha oznámil, že Kyjev urýchlene spúšťa procedúry v rámci UNESCO a ďalších medzinárodných mechanizmov, aby dosiahol „okamžitú a primeranú odpoveď na ...



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15.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha oznámil, že Kyjev urýchlene spúšťa procedúry v rámci UNESCO a ďalších medzinárodných mechanizmov, aby dosiahol „okamžitú a primeranú odpoveď na štátne barbarstvo Ruska“.


Ruský raketový a dronový útok na Kyjev, pri ktorom bola poškodená aj Kyjevsko-pečerská lavra, vyvolal ostré reakcie nielen na Ukrajine, ale aj v Európe a Spojených štátoch. Ukrajinské vedenie označilo zásah jednej z najvýznamnejších kresťanských pamiatok sveta za útok na samotnú civilizáciu a vyzvalo UNESCO aj medzinárodné spoločenstvo na okamžitú reakciu.

Ako referuje web liga.net, ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha oznámil, že Kyjev urýchlene spúšťa procedúry v rámci UNESCO a ďalších medzinárodných mechanizmov, aby dosiahol „okamžitú a primeranú odpoveď na štátne barbarstvo Ruska“. Podľa Sybihu sa ruský prezident Vladimir Putin útokom na jednu z najväčších kresťanských svätýň navždy zapísal medzi najtemnejšie postavy dejín.

„Musí byť naveky prekliaty. A túto vojnu prehrá,“ vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie. Zároveň tvrdí, že Moskva už svojím ničením kultúrneho dedičstva prekonala aj teroristickú organizáciu Islamský štát.

„Len ruskí zločinci, ktorí nemajú nič sväté, môžu úmyselne poškodiť Kyjevsko-pečerskú lavru, jedinečnú pamiatku UNESCO, ktorá je pod osobitnou ochranou,“ zdôraznil Sybiha.

Zelenskyj: Jeden z najväčších zločinov proti kresťanskej kultúre


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok na lavru za jeden z najvážnejších ruských útokov proti kresťanskému dedičstvu od začiatku vojny. Podľa neho Moskva opäť ukázala, že nemá záujem o mierové riešenie konfliktu.

„Je mimoriadne dôležité, aby krajiny G7, ktoré sa teraz stretávajú na samite, reagovali rozhodne a obsahovo - väčším tlakom na agresora a väčšou pomocou Ukrajine v oblasti protivzdušnej obrany, predovšetkým protibalistickej ochrany,“ uviedol Zelenskyj.

Stály predstaviteľ Ukrajiny pri OSN Andrij Melnyk zašiel ešte ďalej. „Rusi sú oveľa horší než akékoľvek barbarské hordy v dejinách. Nikdy Rusku neodpustíme. Nikdy,“ napísal diplomat.

Prezidenti Pobaltia hovoria o barbarstve


Silné odsúdenie prišlo aj z pobaltských štátov. Prezident Lotyšska Edgars Rinkevičs vyhlásil, že útok dokazuje úplné pohŕdanie Ruska náboženstvom, históriou aj kultúrou. „Tento barbarský čin ukazuje úplnú neúctu Ruska k náboženstvu, histórii a kultúre,“ odkázal lotyšský prezident.

Líder Litvy Gitanas Nauseda zdôraznil, že útok na jednu z najposvätnejších pravoslávnych svätýň odhaľuje rozpor medzi tým, čo Rusko hlása, a tým, čo robí.

„Pri útokoch na Kyjevsko-pečerskú lavru, jednu z najposvätnejších pravoslávnych svätýň, vidíme šialenú neúctu k ľudským životom, kultúrnemu dedičstvu a samotnej duchovnej tradícii, ktorú Rusko vyhlasuje za svoju vlastnú,“ uviedol Nauseda. Dodal, že nastal čas „zvýšiť medzinárodný tlak na Rusko, aby sa táto vojna skončila“.

Podobne reagoval aj estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. „Rusko sa rado prezentuje ako ochranca kresťanskej civilizácie. Útokom na Kyjevsko-pečerskú lavru však opäť ukázalo svoje barbarstvo a pohŕdanie spoločným dedičstvom ľudstva,“ vyhlásil.

Kritika aj z USA


K útoku sa vyjadrili aj viaceré osobnosti americkej politiky.

Mark Burns, považovaný za blízkeho spojenca prezidenta Donalda Trumpa, vyjadril podporu Ukrajine. „Moje srdce je dnes s ukrajinským národom. Modlím sa za bezpečnosť všetkých a za to, aby nebol stratený ani jeden ľudský život. Nech Boh chráni Ukrajinu, uteší jej ľud a prinesie mier tejto trpiacej krajine,“ napísal.

Bývalá americká veľvyslankyňa v Kyjeve Bridget Brinková, ktorá pôsobila aj na Slovensku, využila situáciu aj na kritiku Bieleho domu. „Trump sľuboval, že ukončí túto vojnu hneď v prvý deň. Ustupovanie diktátorom nikdy neprináša mier, ale iba ďalšiu vojnu,“ odkázala.

Republikánsky kongresman Joe Wilson označil Rusko za jedného z najväčších prenasledovateľov kresťanov na svete. „Tento útok na jeden z najposvätnejších kresťanských objektov Ukrajiny je desivým prejavom protikresťanského násilia Ruska,“ uviedol.

Kellogg: Ako bombardovanie Katedrály svätého Pavla v roku 1940 nacistami


Mimoriadne ostré slová použil aj bývalý osobitný vyslanec USA pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg.

Podľa neho útok pripomína nacistické bombardovanie londýnskej Katedrály svätého Pavla počas druhej svetovej vojny.

„Tento ruský útok na kláštor v Kyjeve nedáva žiadny zmysel. Má paralelu s bombardovaním Katedrály svätého Pavla v Londýne v roku 1940. Ani vtedy to nefungovalo a nebude to fungovať ani teraz. Nech mi niekto vysvetlí vojenskú nevyhnutnosť ruského útoku. Žiadna neexistuje,“ vyhlásil Kellogg.


Zdroj: SITA.sk - Putin musí byť naveky prekliaty. Ruský útok na kresťanstvo, Moskva je už horšia ako Islamský štát © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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