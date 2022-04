Remišová predložila návrh Programu Slovensko, z eurofondov môže prísť viac ako 12 miliárd eur

Nenávratná forma pomoci cez granty

Päť cieľov politiky súdržnosti

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Návrh Programu Slovensko na roky 2021 až 2027 zahŕňa finančné prostriedky z fondov Európskej únie (EÚ) v celkovej výške 12,594 mld. eur. Z toho indikatívna alokácia národných zdrojov na spolufinancovanie eurofondových projektov je 2,913 mld. eur.Investície z eurofondov budú mať nenávratnú formu pomoci cez granty aj návratnú formu pomoci prostredníctvom finančných nástrojov. Uvedený dokument predložila podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ) na medzirezortné pripomienkovanie, trvať bude do 27. apríla.Prostredníctvom Programu Slovensko sa v novom období eurofondov budú používať investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu a Fondu na spravodlivú transformáciu pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti. Program nahradí doterajších šesť operačných programov na obdobie 2014 až 2020 pre investovanie do rastu a zamestnanosti. Jednotlivé prioritné oblasti podpory v novom programe môžu byť doplnkom k iným nástrojom EÚ a k nástrojom financovaným z národných zdrojov.Prostriedky z fondov EÚ na roky 2021 až 2027 budú vyčlenené na prioritné oblasti podpory v rozsahu piatich cieľov politiky súdržnosti. Investície pôjdu aj na podporu v špecifickom cieli Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý je kľúčovým nástrojom na zmiernenie dôsledkov transformácie a na podporu oblastí najviac postihnutých prechodom na klimatickú neutralitu z dôvodu ich závislosti od fosílnych palív alebo priemyselných procesov intenzívnych na skleníkové plyny a znečisťujúcich látok ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia.Potenciál na získanie podpory v rámci tohto fondu majú na Slovensku Trenčiansky, Banskobystrický a Košický kraj. Peniaze budú zamerané aj na technickú pomoc na dosiahnutie cieľov.