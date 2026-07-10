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10. júla 2026
Syrskyj: Bod obratu vo vojne s Ruskom je ešte ďaleko, ale Ukrajina sa môže pochváliť úspechmi
Tagy: frontová línia raketové útoky ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl hovorí, že armáda spomalila ruský postup a zintenzívnila útoky na ciele hlboko na ruskom území. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl
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10.7.2026 (SITA.sk) - Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl hovorí, že armáda spomalila ruský postup a zintenzívnila útoky na ciele hlboko na ruskom území.
Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj v piatok uviedol, že prípadný zlom vo vojne s Ruskom je stále vzdialený, hoci Ukrajina v posledných mesiacoch zaznamenala viacero úspechov na bojisku.
Podľa jeho hodnotenia sa ruskej armáde nepodarilo udržať tempo postupu z predchádzajúceho obdobia a situácia na fronte sa čiastočne stabilizovala.
„Pokiaľ ide o tempo postupu, obe strany v podstate dosiahli paritu,“ uviedol Syrskyj v hodnotení prvého polroka. Dodal, že počet aktívnych útočných úsekov na fronte klesol a intenzita ruských útokov sa znížila približne na polovicu.
Zároveň však varoval pred predčasným optimizmom. „Nepriateľa nemožno podceňovať. Od obratu vo vojne sme stále veľmi ďaleko,“ zdôraznil.
Podľa údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) získala Ukrajina v apríli a máji späť približne 403 štvorcových kilometrov územia.
Analytici to považujú za signál spomalenia ruskej ofenzívy, ktorá vrcholila na konci minulého roka.
Syrskyj zároveň uviedol, že ukrajinské sily za posledných šesť mesiacov úspešne zasiahli 697 cieľov na ruskom území vrátane energetickej a vojenskej infraštruktúry.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že masívne raketové a dronové útoky na civilné ciele sú „jedinou výhodou, ktorá Putinovi zostala“. Podľa neho Ukrajina za posledné mesiace posilnila svoje postavenie na fronte aj vo vzduchu.
Syrskyj zároveň upozornil, že Rusko v reakcii na vývoj na bojisku zintenzívnilo útoky raketami a bezpilotnými lietadlami na ukrajinské mestá a civilnú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Syrskyj: Bod obratu vo vojne s Ruskom je ešte ďaleko, ale Ukrajina sa môže pochváliť úspechmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj v piatok uviedol, že prípadný zlom vo vojne s Ruskom je stále vzdialený, hoci Ukrajina v posledných mesiacoch zaznamenala viacero úspechov na bojisku.
Podľa jeho hodnotenia sa ruskej armáde nepodarilo udržať tempo postupu z predchádzajúceho obdobia a situácia na fronte sa čiastočne stabilizovala.
„Pokiaľ ide o tempo postupu, obe strany v podstate dosiahli paritu,“ uviedol Syrskyj v hodnotení prvého polroka. Dodal, že počet aktívnych útočných úsekov na fronte klesol a intenzita ruských útokov sa znížila približne na polovicu.
Optimizmus nie je namieste
Zároveň však varoval pred predčasným optimizmom. „Nepriateľa nemožno podceňovať. Od obratu vo vojne sme stále veľmi ďaleko,“ zdôraznil.
Podľa údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) získala Ukrajina v apríli a máji späť približne 403 štvorcových kilometrov územia.
Analytici to považujú za signál spomalenia ruskej ofenzívy, ktorá vrcholila na konci minulého roka.
Jediná Putinova výhoda
Syrskyj zároveň uviedol, že ukrajinské sily za posledných šesť mesiacov úspešne zasiahli 697 cieľov na ruskom území vrátane energetickej a vojenskej infraštruktúry.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že masívne raketové a dronové útoky na civilné ciele sú „jedinou výhodou, ktorá Putinovi zostala“. Podľa neho Ukrajina za posledné mesiace posilnila svoje postavenie na fronte aj vo vzduchu.
Syrskyj zároveň upozornil, že Rusko v reakcii na vývoj na bojisku zintenzívnilo útoky raketami a bezpilotnými lietadlami na ukrajinské mestá a civilnú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Syrskyj: Bod obratu vo vojne s Ruskom je ešte ďaleko, ale Ukrajina sa môže pochváliť úspechmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: frontová línia raketové útoky ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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