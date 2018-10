Polícia potvrdila obvinenie Mariana K. z týchto zločinov

Na archívnej snímke podnikateľ Marian K. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. októbra (TASR) - Väzobne stíhaný podnikateľ Marian K. čelí obvineniu zo zločinu krátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi bytov v komplexe Five Star Residence v Bratislave. Polícia to oficiálne potvrdila na sociálnej sieti. Obvinenie voči štyrom osobám vzniesol vyšetrovateľ ešte v utorok (16.10.).Trestné stíhanie vo veci začal vyšetrovateľ finančnej polície v júni 2016. Týkalo sa predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol prvý z obvinených Peter Z. Kupujúci v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva druhý z obvinených, Marian K.K podobnému predaju za euro došlo aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov. Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúci bol ďalší z obvinených Viliam G. Preto v júli 2018 vyšetrovateľ finančnej polície aj v tomto prípade začal trestné stíhanie, rovnako vo veci zločinu krátenia dane a poistného.Štvoricu uzatvára posledná z obvinených Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na uvedené nehnuteľnosti. Záložné právo bolo dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.Peter Z. mal mať podľa polície vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda krátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov. Ide o zdaňovacie obdobie október 2011, kedy do základu dane zohľadnil obe kúpne zmluvy z 19. októbra 2011.Za zločin skrátenia dane a poistného, z ktorého sú všetci štyria obvinení, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Okrem Mariána K., ktorý sa nachádza vo väzbe za inú ekonomickú trestnú činnosť, sú obvinení stíhaní zatiaľ na slobode.