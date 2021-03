Polícia prehľadala sídlo veľkoklubu FC Barcelona, bývalý prezident skončil za mrežami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Španielska polícia v pondelok prehľadala sídlo katalánskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona na ikonickom štadióne Camp Nou. Vedenie "blaugranas" potvrdilo prítomnosť príslušných autorít v priestoroch klubu, neprinieslo však viac detailov.Polícia po čase informovala, že počas pondelka tiež pristúpila v danej vecí aj k zatýkaniu, mená ani funkcie však nezverejnila. Podľa rozhlasovej stanice Cadena SER za mrežami skončil okrem iných osôb aj niekdajší prezident klubu Josep Maria Bartomeu . Podľa polície bol zásah spojený s vyšetrovaním odboru finančnej kriminality.Prvé správy katalánskych aj španielskych médií hovorili o tom, že akcia súvisela s minuloročnou aférou známou ako "Barcagate". Viacerí predstavitelia klubu v nej boli obvinení z toho, že viedli kampane voči súčasným aj bývalým hráčom klubu, ktorí kritizovali postupy vedenia na čele s prezidentom Bartomeuom. Ten medzičasom na svoj post abdikoval a v blízkej budúcnosti by malo byť známe meno jeho nástupcu. Už o niekoľko dní sú na programe nové voľby prezidenta. Tie sa mali konať už skôr, no pandémia koronavírusu spôsobila niekoľko odkladov.Jeden z kandidátov na uvoľnenú stoličku šéfa klubu Joan Laporta reagoval pre Radio Lleida. "Pondelkový zásah je výsledkom zlého manažmentu predchádzajúceho vedenia. Zatknutie Bartomeua je šokujúce, nie je to dobrá správa pre klub," povedal Laporta. Zároveň dodal, že aj u bývalého prezidenta Bartomeua je nutné zachovať "prezumpciu neviny".