Polícia preveruje 32 prípadov schvaľovania útoku na Fica. Budeme konať rázne a nekompromisne, tvrdí Šutaj Eštok

16.5.2024 (SITA.sk) - Polícia momentálne preveruje 32 prípadov schvaľovania útoku na predsedu vlády Roberta Fica . Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Vo všetkých prípadoch bude podľa neho konať Národná kriminálna agentúra „Všetci títo ľudia budú zaistení, predvolaní a budú postavení na konfrontáciu so spravodlivosťou a zákonom," vyhlásil Šutaj Eštok.Zároveň vyzval verejnosť, aby „neprilievala olej do ohňa" v podobe schvaľovania trestného činu alebo vyhrážok smrťou iným osobám. Polícia bude podľa neho totiž preverovať všetky prípady vyhrážok voči verejne činným osobám alebo aj médiám.„Odkazujem to všetkým, najmä všetkým majstrom sveta za klávesnicou, že budeme konať rázne a nekompromisne," dodal minister vnútra.