Vládny špeciál evakuoval prvých ľudí z Blízkeho východu, Slovensko tak podľa Blanára získava silnú reputáciu – VIDEO, FOTO

17.6.2025 (SITA.sk) - Do Bratislavy v pondelok 16. júna večer priletel prvý evakuačný let z blízkeho východu so 73 ľuďmi. Vládny špeciál priviezol 30 osôb slovenskej štátnej príslušnosti, a to 25 turistov, ktorí uviazli v Jordánsku, a evakuovali aj päť rodinných príslušníkov slovenských diplomatov, ktorí pôsobia v izraelskom Tel Avive.Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí , ktoré pripravilo v spolupráci s ministerstvom vnútra rezortom obrany sériu repatriačných letov z jordánskeho Ammánu a cyperskej Larnaky.Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár Smer-SD ) podotkol, že Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá dokázala evakuovať svojich občanov po eskalácii konfliktu medzi Izraelom a Iránom."V pomerne krátkom čase sa nám podarilo zorganizovať túto náročnú logistickú operáciu, vybaviť všetky nevyhnutné povolenia a spoločne s ministerstvami obrany a vnútra naplánovať a spustiť proces evakuácie," priblížil Blanár s tým, že SR pomohla priviezť do Európy zároveň aj občanov z iných krajín, konkrétne 15 Poliakov, 14 Čechov, deviatich Rakúšanov, dvoch Slovincov a po jednom občanovi Estónska, Španielska a Malajzie.Vládny špeciál na prvej ceste z Bratislavy do jordánskeho Ammánu taktiež pomohol zabezpečiť návrat 35 občanov Jordánska a osem občanov Rakúska. Slovensko tak podľa slov ministra získava silnú reputáciu, keďže ukázalo, že je schopné rýchlo a spoľahlivo zorganizovať takúto akciu.Ako Blanár informoval, v utorok bude ďalší let, ktorého by sa mali zúčastniť tak občania SR, ako aj občania Česka, Rakúska, Maďarska, Lotyšska, Francúzska, a v stredu budú spolu s rodinnými príslušníkmi slovenských diplomatov evakuovať občanov Španielska, Rumunska, Talianska, Lotyšska, Česka, Rakúska, Maďarska a Holandska.Slovensko si bude uplatňovať náklady spojené s evakuáciou na refundáciu prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Preplatené by mali byť náklady na všetky uskutočnené lety vládnych aj vojenských špeciálov do výšky 75 percent."Som úprimne hrdý na to, že dva útvary ministerstva vnútra - Letecký útvar a sekcia krízového riadenia vytvorili a koordinujú modul, ktorý pomáha slovenským občanom, ale aj štátnym príslušníkom iných krajín, a tým zároveň výrazne zvyšuje kredit SR v rámci EÚ," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Rezort diplomacie doplnil, že mimoriadne významnú úlohu zohrali krízové a konzulárne tímy rezortu diplomacie v Bratislave a zároveň na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí."Svoju úlohu potvrdilo Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zriadené vlani v októbri. Naši kolegovia sú tu k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach. Občania SR ich môžu kontaktovať, ak sa v zahraničí ocitnú v núdzi, ako tomu bolo aj v tomto prípade, kedy MOKC spoločne s ambasádami a rezortmi obrany a vnútra zabezpečoval celý priebeh plánovania evakuácie, komunikáciu s partnermi či vybavenie všetkých povolení," dodal Blanár.Medzinárodné operačné krízové centrum slovenského ministerstva zahraničných vecí funguje nepretržite a je k dispozícii občanom SR po celom svete v každom časovom pásme na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978.