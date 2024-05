Spoločnosť Henkel Slovensko sa zapojí do kampane Dúhová stužka na podporu jedinečnosti a diverzity

Na ceste k firemnej diverzite

22.5.2024 (SITA.sk) -Sedemnásty máj je, ktorým si svet pripomína vyradenie homosexuality z medzinárodného zoznamu chorôb Svetovou zdravotníckou organizáciou v rovnakom dni v roku 1990. Pri tejto príležitosti na Slovensku už po 4. krát štartuje kampaň Dúhová stužka, ktorú opätovne podporí aj spoločnosť Henkel Slovensko. Okrem finančného príspevku tiež umiestni v oboch svojich budovách na recepciách nádoby so stužkami, ktoré rozdá za symbolický príspevok zamestnancom spoločnosti. Viditeľným nosením dúhovej stužky vyjadria rešpekt a akceptáciu voči kvír ľuďom, ktorí tak nemusia mať strach zdôveriť sa im so svojou orientáciou či identitou. "Čím viac dúhových stužiek vo verejnom priestore bude, tým viac budú LGBTI+ ľudia cítiť, že sú rovnocennou súčasťou spoločnosti," vysvetľujú organizátori na svojej webstránke.Kampaň Dúhová stužka potrvá počas celého mája a výťažok zo zbierky následne občianske združenie venuje viacerým LGBTI+ organizáciám a iniciatívam pôsobiacim na Slovensku, ako napríklad Iniciatíve Inakosť, združeniu Inokraj, Divadlu Nomantinels, Združeniu rodičov a priateľov LGBTI+ detí, komunitnému a poradenskému centru PRIZMA či študentskému spolu LIGHT*. Po prvýkrát sa v tomto roku do zbierky zapojí aj kvír kolektív Status Queer a SIGNUM – Dúhoví kresťania.Spoločnosť Henkel Slovensko si uvedomuje, že kolektív, ktorý vytvára priestor pre odlišné perspektívy a podporuje diverzitu a rozmanitosť tímov, nie je problémom, ale konkurenčnou výhodou. Práve preto dlhodobo podporuje menšiny a zraniteľné skupiny obyvateľstva vrátane LGBTI+ komunity, napríklad aj podujatím, ktoré spoločnosť pravidelne realizuje pre svojich zamestnancov. Môžu sa napríklad zúčastniť workshopov a aktivít, ktoré sú zamerané na oslavu jedinečnosti a rozmanitosti, pričom tému diverzity zamestnancom približujú prostredníctvom osobných príbehov. V priebehu júna tohto roka budú môcť absolvovať 11 workshopov zameraných na rôzne aspekty diverzity, ako napríklad interaktívnu aktivitu o migračných mýtoch, posunkovej reči, prednášku o Rómoch v štáte, rodovo inkluzívnom používaní jazyka či workshop o zrakovom postihnutí. Novinkou sú aj medzinárodné raňajky, ktoré spoločnosť usporiada vo svojej kancelárskej budove BBC1+.Ďalším príkladom aktivít spoločnosti Henkel Slovensko je aj signovanie Charty diverzity, ktorou sa zamestnávatelia zaväzujú k vytváraniu a udržiavaniu inkluzívneho pracovného prostredia, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo, etnicitu, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. "Veríme, že vďaka našej otvorenej podpore a pozitívnemu prístupu k diverzite ideme príkladom aj ostatným firmám. Zároveň jej prispôsobujeme aj našu firemnú kultúru a benefity, napríklad aj extra platenými dňami voľna či finančnými príspevkami pri narodení alebo adoptovaní dieťaťa pre všetky rodiny bez rozdielu. Záleží nám na tom, aby sa u nás všetci zamestnanci cítili bezpečne a mohli prejaviť svoju jedinečnosť," uzatvára Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.Informačný servis