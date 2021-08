Polícia reaguje, prezidentka Čaputová aj pápež František majú patriť do rovnakého spolku ako Hitler

Konšpirátori si nevedia overovať fakty

Človeka tajnosti fascinujú od nepamäti

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia vyvracia hoax o tom, že prezidentka Zuzana Čaputová , predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pápež František patria do tajného spoločenstva, ktorého vyznávačom bol aj Adolf Hitler. Na sociálnej sieti na profile Hoaxy a podvody - Polícia SR reagujú na fotografiu, ktorá sa už niekoľko dní šíri na internete.Zobrazuje Zuzanu Čaputovú a Ursulu von der Leyenovú pri ich spoločnom stretnutí. Ich vzájomné gesto „prekrížených rúk“ má odkazovať na akési spoločenstvo.„Pre absurdnosť tejto konšpirácie sme neplánovali naň reagovať. Je zjavné, že prezidentka Čaputová nemá ani len prekrížené ruky. Z neverbálneho hľadiska ide o gesto úprimného, vzájomného rešpektu. Keď sa stal súčasťou tohto hoaxu aj pápež a jeho kríž, rozhodli sme sa hoax vyvrátiť,“ skonštatovala polícia.Konšpirátori totiž k fotke prezidentky a predsedníčky Európskej komisie pridali aj fotografiu pápeža. Ten má mať na kríži postavu s prekríženými rukami.„Na základe verejne dostupných informácií sa na kríži pápeža nachádza postava Dobrého pastiera, ktorá predstavuje Ježiša Krista. Pastier nesie cez plece stratenú ovečku, pričom stráži celé stádo. Opäť, gesto prekrížených rúk sa na ňom vôbec neobjavuje, to len konšpirátori si nevedia priblížiť obrázok bližšie, a hlavne vyhľadávať (overovať) informácie,“ pokračovala polícia.Vo svojom statuse polícia vysvetľuje aj to, prečo ľudia na internete šíria podobné konšpiračné teórie.„Človeka vždy fascinovalo čokoľvek, čo malo prívlastok tajné, záhadné. Neznamená to, že všetko tajné a záhadné je pravdivé. Šíritelia hoaxov sú náchylnejší veriť čomukoľvek, čo má takéto prívlastky,“ napísali s tým, že záhadné a tajomné vedia objavovať aj tam, kde sa nič také nenachádza. Šíritelia konšpirácií tak podľa polícia robia aj preto, aby vyzdvihli vlastnú dôležitosť a ego.„Odtajňovanie záhadných spolkov je pre niektorých národným športom, čo popiera samotnú záhadnosť a tajomnosť. V normálnom svete platí, že to, čo je tajné, sa na verejnosť spravidla nikdy nedostane. Predstava o tom, že členovia tajného spolku si na verejnosti pred kamerami vymieňajú tajné odkazy, ktoré sú však vždy ‚pečlivo‘ odhalené pozorným okom konšpirátora, je základnou myšlienkou hoaxov tejto kategórie,“ uzavrela polícia.