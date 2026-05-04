Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Švédsky súd poslal muža na doživotie za vojnové zločiny spáchané v Sýrii
Verdikt sa týka streľby do civilistov a podielu na zatýkaní, mučení a zabíjaní počas konfliktu. Vo
Vo Švédsku odsúdili v pondelok na doživotie 55-ročného muža za jeho úlohu pri páchaní vojnových zločinov počas sýrskej občianskej vojny v rokoch 2012 a 2013.
Podľa rozhodnutia sa podieľal na streľbe do účastníkov pokojného protestu v júli 2012 na predmestí Damasku Jarmúk, pri ktorej zahynulo viacero demonštrantov.
Mučenie a zabíjanie
Súd zároveň konštatoval, že muž pôsobil na kontrolnom stanovišti sýrskej vlády v tej istej oblasti od decembra 2012 do júla 2013.
Na tomto mieste bolo zadržaných „veľmi veľa civilistov“, ktorí boli následne odvážaní na miesta, kde čelili mučeniu a v niektorých prípadoch aj smrti.
Sudca Hampus Lilja uviedol, že „skutky boli obzvlášť závažné, keďže boli namierené proti veľkému počtu civilistov a viedli k úmrtiam aj zraneniam". Práve rozsah a brutalita činov podľa neho odôvodnili uloženie najvyššieho trestu.
Švédsky občan
Obžalovaný, ktorý vinu odmieta, pochádza z oblasti Jarmúk. Sýriu opustil v roku 2013, následne získal azyl vo Švédsku a v roku 2017 aj švédske občianstvo. Proces trval 54 dní a vypovedalo v ňom veľké množstvo svedkov a poškodených.
Švédsko uplatňuje princíp univerzálnej jurisdikcie, ktorý umožňuje stíhať závažné porušenia medzinárodného práva bez ohľadu na to, kde boli spáchané.
Zdroj: SITA.sk - Švédsky súd poslal muža na doživotie za vojnové zločiny spáchané v Sýrii © SITA Všetky práva vyhradené.
