Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Švédsky súd poslal muža na doživotie za vojnové zločiny spáchané v Sýrii


Tagy: Doživotie Švédsko Syria Vojnové zločiny

Verdikt sa týka streľby do civilistov a podielu na zatýkaní, mučení a zabíjaní počas konfliktu. Vo



Zdieľať
syria_trial__5935 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Verdikt sa týka streľby do civilistov a podielu na zatýkaní, mučení a zabíjaní počas konfliktu.

Vo Švédsku odsúdili v pondelok na doživotie 55-ročného muža za jeho úlohu pri páchaní vojnových zločinov počas sýrskej občianskej vojny v rokoch 2012 a 2013.


Podľa rozhodnutia sa podieľal na streľbe do účastníkov pokojného protestu v júli 2012 na predmestí Damasku Jarmúk, pri ktorej zahynulo viacero demonštrantov.



Mučenie a zabíjanie


Súd zároveň konštatoval, že muž pôsobil na kontrolnom stanovišti sýrskej vlády v tej istej oblasti od decembra 2012 do júla 2013.


Na tomto mieste bolo zadržaných „veľmi veľa civilistov“, ktorí boli následne odvážaní na miesta, kde čelili mučeniu a v niektorých prípadoch aj smrti.


Sudca Hampus Lilja uviedol, že „skutky boli obzvlášť závažné, keďže boli namierené proti veľkému počtu civilistov a viedli k úmrtiam aj zraneniam". Práve rozsah a brutalita činov podľa neho odôvodnili uloženie najvyššieho trestu.



Švédsky občan


Obžalovaný, ktorý vinu odmieta, pochádza z oblasti Jarmúk. Sýriu opustil v roku 2013, následne získal azyl vo Švédsku a v roku 2017 aj švédske občianstvo. Proces trval 54 dní a vypovedalo v ňom veľké množstvo svedkov a poškodených.


Švédsko uplatňuje princíp univerzálnej jurisdikcie, ktorý umožňuje stíhať závažné porušenia medzinárodného práva bez ohľadu na to, kde boli spáchané.




Zdroj: SITA.sk - Švédsky súd poslal muža na doživotie za vojnové zločiny spáchané v Sýrii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Doživotie Švédsko Syria Vojnové zločiny
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
USA by sa už mali spamätať. Prehnané požiadavky blokujú dohodu o ukončení vojny, vyhlásil Teherán
<< predchádzajúci článok
Polícia rieši explóziu vo Svidníku ako všeobecné ohrozenie, škody presiahli 127-tisíc eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 