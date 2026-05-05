 24hod.sk    Z domova

05. mája 2026

Prešov čaká súboj o primátora, Mochnacký predstavil svoje priority – VIDEO, FOTO


Kampaň Mochnackého sa bude niesť pod sloganom „Porastieme". Prvým uchádzačom o post primátora mesta Prešov, ktorý oficiálne predstavil svoju kandidatúru na túto funkciu, je krajinný architekt a ...



5.5.2026 (SITA.sk) - Kampaň Mochnackého sa bude niesť pod sloganom „Porastieme".


Prvým uchádzačom o post primátora mesta Prešov, ktorý oficiálne predstavil svoju kandidatúru na túto funkciu, je krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký.

Do volieb pôjde ako kandidát Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), pričom aktuálne rokuje aj o podpore ďalších strán – SaS, Hnutia Slovensko, Za ľudí a Konzervatívci – Kresťanská únia.

Podpora od viacerých osobností


Podporu jeho kandidatúre prišli vyjadriť viaceré osobnosti, medzi nimi napríklad predseda KDH a prešovský župan Milan Majerský či bývalý dlhoročný starosta obce Kechnec Jozef Konkoly.

Ako uviedol Mochnacký pri predstavení svojej kandidatúry, tromi základnými oblasťami jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. „Prešov v dopravných riešeniach zamrzol a minimálne ešte s oddialením vybudovania druhej etapy severného obchvatu to nevyzerá dobre. Určite to treba začať koordinovať z mestskej úrovne, čo sa vlastne teraz aktuálne nedeje,“ skonštatoval Mochnacký, ktorý medzi najväčšie dopravné priority zaradil juhovýchodný obchvat mesta a riešenie tzv. veľkej križovatky na Námestí mieru.

Kampaň Mochnackého sa bude niesť pod sloganom „Porastieme“. „Ako krajinný architekt verím, že mesto má rásť pre ľudí - s dôrazom na zeleň, verejné priestory a kvalitu života. Prešov má potenciál stať sa moderným a príťažlivým mestom,“ zdôraznil kandidát na primátora.

Aktuálne problémy mesta


Zároveň poukázal na aktuálne problémy mesta, medzi ktoré patrí stagnácia rozvoja, nedostatok parkovacích miest, zhoršujúca sa bezpečnosť či odchod mladých ľudí za príležitosťami do zahraničia.

Mochnacký sa tým vyhranil voči súčasnému primátorovi a podpredsedovi strany Demokrati Františkovi Oľhovi, ktorého kandidatúra sa takisto očakáva. „Chápem, že sme na jednom ihrisku, aj keď on je viac ľavicovo-liberálny a ja centristicko-konzervatívny, ale rozdiel je v ťahu na bránku. Nemáme čas stagnovať. Prešov potrebuje nový impulz a konkrétne riešenia, nie prázdne sľuby,“ uviedol s tým, že si vo volebnom súboji verí. „Ak by som si neveril, nešiel by som do toho. Pracujem potichu, ale viem zabrať,“ podotkol pred novinármi. Svoj program chce predstaviť v lete po rozhovoroch s občanmi priamo v uliciach.


Mochnacký pochádza z Prešova. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne v odbore Záhradná a krajinárska architektúra a je držiteľom viacerých ocenení za architektúru CE ZA AR. Je poslancom mestského zastupiteľstva v Prešove, pôsobil ako konateľ Futbal Tatran Arény. Venuje sa tvorbe a manažmentu projektov podporených z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Je ženatý a má dve deti.




Zdroj: SITA.sk - Prešov čaká súboj o primátora, Mochnacký predstavil svoje priority – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

