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24. októbra 2026
Blanár povedie slovenskú delegáciu na medzivládnej komisii v Moskve, stretne sa aj s Lavrovom
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pracovná cesta Ruský minister zahraničných vecí
Minister Blanár zdôraznil význam udržiavania otvoreného kontaktu s Ruskom aj v náročnom geopolitickom období. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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24.10.2026 (SITA.sk) - Minister Blanár zdôraznil význam udržiavania otvoreného kontaktu s Ruskom aj v náročnom geopolitickom období.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár odcestuje v nedeľu podvečer do Moskvy a povedie slovenskú delegáciu na 22. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Informoval o tom komunikačný odbor slovenského rezortu diplomacie.
Spolupredsedom komisie je okrem ministra Blanára ruský minister vedy a vysokého školstva Valerij Faľkov. Rokovania expertov sa sústredia na šesť oblastí: energetika, jadrová energetika, poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia, cestovný ruch, šport a kultúra. Cieľom je podľa MZVaEZ nastaviť rámec spolupráce, ktorý bude zároveň rešpektovať záväzky Slovenska vyplývajúce z členstva v Európskej únii.
Minister Blanár zdôraznil význam udržiavania otvoreného kontaktu s Ruskom aj v náročnom geopolitickom období. „Odmietame, aby sa budovala nová železná opona medzi EÚ a Ruskom, a považujeme za mimoriadne zásadné aj v tomto náročnom období udržiavať otvorený kontakt, k čomu slúži tiež zasadnutie medzivládnej komisie. Tento formát vnímame ako dôležitý nástroj na dialóg, ktorý je nevyhnutný pre národno-štátne záujmy Slovenskej republiky,“ povedal Blanár.
Slovenská vláda má záujem o konštruktívne a pragmatické vzťahy s Ruskom, pričom chce rozvíjať spoluprácu v odvetviach, ktoré nie sú cieľom európskych sankcií. Minister uviedol, že prioritou jeho cesty do Moskvy je energetická bezpečnosť Slovenska.
„Rozhodnutím Európskej komisie budeme v septembri budúceho roka nútení skončiť s odberom ruského plynu, na ktorý má SR s Ruskom cez štátnu firmu Slovenský plynárenský priemysel uzatvorenú zmluvu až do roku 2034, a to na základe podmienok ‘take or pay‘, čiže Slovensku hrozí, že bude musieť platiť ruskej strane odškodné vo výške viac ako 10 miliárd eur,“ varoval šéf slovenskej diplomacie. Dodal, že arbitráž sa v prípade ďalšieho navyšovania môže vyšplhať až na 16 miliárd eur.
„Aj keď nesúhlasíme s vojnou na Ukrajine a jasne hovoríme, že Ruská federácia porušila medzinárodné právo, my musíme s ňou komunikovať a ochraňovať slovenské záujmy, pretože suma, o ktorej sa bavíme, vyše 10 miliárd eur, to sú obrovské finančné prostriedky,“ povedal Blanár. Upozornil tiež, že Európska únia Slovensku negarantuje refundáciu po prípadnej prehre, ale len poskytne právnu pomoc.
O energetickej bezpečnosti bude Blanár diskutovať nielen s Valerijom Faľkom, ale aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Rokovania sa zamerajú na bilaterálne vzťahy, hospodársku a energetickú spoluprácu a medzinárodné otázky vrátane mierových iniciatív súvisiacich s konfliktom na Ukrajine.
V rámci pracovnej návštevy v Moskve si minister Blanár tiež uctí obete 2. svetovej vojny položením venca pri Hrobe neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade.
Slovenskú delegáciu okrem ministra Blanára tvoria štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák, predseda Zahraničného výboru NR SR a poslanec Marián Kéry (Smer-SD), a zástupcovia viacerých rezortov vrátane ministerstiev zahraničia, hospodárstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, kultúry či cestovného ruchu. Súčasťou delegácie sú tiež zástupcovia Slovenského plynárenského priemyslu, Slovenskej jadrovej energetickej spoločnosti JAVYS, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovensko-ruskej podnikateľskej rady.
Zdroj: SITA.sk - Blanár povedie slovenskú delegáciu na medzivládnej komisii v Moskve, stretne sa aj s Lavrovom © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár odcestuje v nedeľu podvečer do Moskvy a povedie slovenskú delegáciu na 22. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Informoval o tom komunikačný odbor slovenského rezortu diplomacie.
Rokovania sa sústredia na šesť oblastí
Spolupredsedom komisie je okrem ministra Blanára ruský minister vedy a vysokého školstva Valerij Faľkov. Rokovania expertov sa sústredia na šesť oblastí: energetika, jadrová energetika, poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia, cestovný ruch, šport a kultúra. Cieľom je podľa MZVaEZ nastaviť rámec spolupráce, ktorý bude zároveň rešpektovať záväzky Slovenska vyplývajúce z členstva v Európskej únii.
Minister Blanár zdôraznil význam udržiavania otvoreného kontaktu s Ruskom aj v náročnom geopolitickom období. „Odmietame, aby sa budovala nová železná opona medzi EÚ a Ruskom, a považujeme za mimoriadne zásadné aj v tomto náročnom období udržiavať otvorený kontakt, k čomu slúži tiež zasadnutie medzivládnej komisie. Tento formát vnímame ako dôležitý nástroj na dialóg, ktorý je nevyhnutný pre národno-štátne záujmy Slovenskej republiky,“ povedal Blanár.
Slovenská vláda má záujem o konštruktívne a pragmatické vzťahy s Ruskom, pričom chce rozvíjať spoluprácu v odvetviach, ktoré nie sú cieľom európskych sankcií. Minister uviedol, že prioritou jeho cesty do Moskvy je energetická bezpečnosť Slovenska.
„Rozhodnutím Európskej komisie budeme v septembri budúceho roka nútení skončiť s odberom ruského plynu, na ktorý má SR s Ruskom cez štátnu firmu Slovenský plynárenský priemysel uzatvorenú zmluvu až do roku 2034, a to na základe podmienok ‘take or pay‘, čiže Slovensku hrozí, že bude musieť platiť ruskej strane odškodné vo výške viac ako 10 miliárd eur,“ varoval šéf slovenskej diplomacie. Dodal, že arbitráž sa v prípade ďalšieho navyšovania môže vyšplhať až na 16 miliárd eur.
Komunikácia s Ruskom je nutná
„Aj keď nesúhlasíme s vojnou na Ukrajine a jasne hovoríme, že Ruská federácia porušila medzinárodné právo, my musíme s ňou komunikovať a ochraňovať slovenské záujmy, pretože suma, o ktorej sa bavíme, vyše 10 miliárd eur, to sú obrovské finančné prostriedky,“ povedal Blanár. Upozornil tiež, že Európska únia Slovensku negarantuje refundáciu po prípadnej prehre, ale len poskytne právnu pomoc.
O energetickej bezpečnosti bude Blanár diskutovať nielen s Valerijom Faľkom, ale aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Rokovania sa zamerajú na bilaterálne vzťahy, hospodársku a energetickú spoluprácu a medzinárodné otázky vrátane mierových iniciatív súvisiacich s konfliktom na Ukrajine.
V rámci pracovnej návštevy v Moskve si minister Blanár tiež uctí obete 2. svetovej vojny položením venca pri Hrobe neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade.
Slovenskú delegáciu okrem ministra Blanára tvoria štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák, predseda Zahraničného výboru NR SR a poslanec Marián Kéry (Smer-SD), a zástupcovia viacerých rezortov vrátane ministerstiev zahraničia, hospodárstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, kultúry či cestovného ruchu. Súčasťou delegácie sú tiež zástupcovia Slovenského plynárenského priemyslu, Slovenskej jadrovej energetickej spoločnosti JAVYS, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovensko-ruskej podnikateľskej rady.
Zdroj: SITA.sk - Blanár povedie slovenskú delegáciu na medzivládnej komisii v Moskve, stretne sa aj s Lavrovom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pracovná cesta Ruský minister zahraničných vecí
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