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16. júna 2026
Polícia spúšťa osvetovú kampaň „Hejt nie je názor“, má upozorniť na rastúcu nenávisť v online priestore – VIDEO
Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, úvodným videom na sociálnych sieťach otvárajú diskusiu o tom, kde sa končí kritika a kde sa začína nenávisť.
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16.6.2026 (SITA.sk) - Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, úvodným videom na sociálnych sieťach otvárajú diskusiu o tom, kde sa končí kritika a kde sa začína nenávisť.
Policajný zbor spúšťa osvetovú kampaň „Hejt nie je názor“, ktorej cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich reálne dôsledky na ľudí. Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, úvodným videom na sociálnych sieťach otvárajú diskusiu o tom, kde sa končí kritika a kde sa začína nenávisť.
Komentáre, ktoré vo videu zaznejú, nie sú podľa polície vymyslené. Ide o skutočné príspevky zverejnené na internete, s ktorými sa príslušníci Policajného zboru stretávajú pri výkone služby.
„Cieľom kampane nie je obmedzovať slobodu prejavu ani umlčiavať kritické názory. Kritika je prirodzenou súčasťou demokratickej spoločnosti a polícia ju rešpektuje. Rozdiel však existuje medzi vecnou kritikou a nenávistnými prejavmi,“ zdôraznila polícia.
V nasledujúcich týždňoch bude Policajný zbor v rámci kampane prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane jej terčom.
„Zároveň vyzývame verejnosť, aby sa pred zverejnením komentára zamyslela nad tým, či by rovnaké slová povedala aj osobne. Online priestor by mal byť miestom diskusie, nie nenávisti,“ skonštatovali policajti. Doplnili, že ak sa niekto stane obeťou nenávistných prejavov alebo má podozrenie, že obsah na internete prekračuje zákonné hranice, nemá váhať sa obrátiť na políciu.
Zdroj: SITA.sk - Polícia spúšťa osvetovú kampaň „Hejt nie je názor“, má upozorniť na rastúcu nenávisť v online priestore – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor spúšťa osvetovú kampaň „Hejt nie je názor“, ktorej cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich reálne dôsledky na ľudí. Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, úvodným videom na sociálnych sieťach otvárajú diskusiu o tom, kde sa končí kritika a kde sa začína nenávisť.
Kritika a nenávistné prejavy
Komentáre, ktoré vo videu zaznejú, nie sú podľa polície vymyslené. Ide o skutočné príspevky zverejnené na internete, s ktorými sa príslušníci Policajného zboru stretávajú pri výkone služby.
„Cieľom kampane nie je obmedzovať slobodu prejavu ani umlčiavať kritické názory. Kritika je prirodzenou súčasťou demokratickej spoločnosti a polícia ju rešpektuje. Rozdiel však existuje medzi vecnou kritikou a nenávistnými prejavmi,“ zdôraznila polícia.
Obete nenávistných prejavov
V nasledujúcich týždňoch bude Policajný zbor v rámci kampane prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane jej terčom.
„Zároveň vyzývame verejnosť, aby sa pred zverejnením komentára zamyslela nad tým, či by rovnaké slová povedala aj osobne. Online priestor by mal byť miestom diskusie, nie nenávisti,“ skonštatovali policajti. Doplnili, že ak sa niekto stane obeťou nenávistných prejavov alebo má podozrenie, že obsah na internete prekračuje zákonné hranice, nemá váhať sa obrátiť na políciu.
Zdroj: SITA.sk - Polícia spúšťa osvetovú kampaň „Hejt nie je názor“, má upozorniť na rastúcu nenávisť v online priestore – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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