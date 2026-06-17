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17. júna 2026

Taliansko rozmiestni systém protivzdušnej obrany v strednom Turecku


Tagy: systémy protivzdušnej obrany

Taliansko vyšle do Turecka raketový systém SAMP-T v rámci obranného plánu NATO. Aliancia tým reaguje na bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe. Taliansko rozmiestni systém protivzdušnej obrany ...



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gettyimages 1387044637 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Taliansko vyšle do Turecka raketový systém SAMP-T v rámci obranného plánu NATO. Aliancia tým reaguje na bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe.


Taliansko rozmiestni systém protivzdušnej obrany SAMP-T na leteckej základni v tureckom meste Konya v centrálnej časti krajiny. V utorok o tom informovalo turecké ministerstvo obrany, podľa ktorého ide o súčasť stáleho obranného plánu Severoatlantickej aliancie (NATO)

Rezort obrany uviedol, že cieľom nasadenia systému je posilnenie protivzdušnej obrany NATO. Taliansky systém bude umiestnený na 3. hlavnej leteckej základni v Konyi.

SAMP-T je mobilný raketový systém zem-vzduch, ktorý vznikol ako spoločný francúzsko-taliansky projekt. Je určený na obranu proti stíhacím lietadlám, bezpilotným prostriedkom, riadeným strelám a niektorým typom balistických rakiet.

NATO už v posledných mesiacoch posilnilo svoju prítomnosť v Turecku. Sily aliancie rozmiestnené v krajine podľa dostupných informácií od februára štyrikrát zostrelili balistické rakety vypálené z Iránu po vypuknutí vojny na Blízkom východe.

V reakcii na bezpečnostnú situáciu NATO zároveň rozmiestnilo novú batériu systému Patriot na leteckej základni Incirlik na juhu Turecka. Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas aprílovej návštevy Ankary vyhlásil, že aliancia urobí „to, čo je potrebné na obranu“ svojich členských štátov vrátane Turecka.

Turecko bude 7. a 8. júla hostiť samit NATO, na ktorom sa očakáva diskusia o ďalších bezpečnostných opatreniach a obranných prioritách aliancie.


Zdroj: SITA.sk - Taliansko rozmiestni systém protivzdušnej obrany v strednom Turecku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: systémy protivzdušnej obrany
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