Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blanka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. júna 2026

Syn posledného iránskeho šacha odmieta dohodu USA so súčasným režimom


Tagy: americko-iránske vzťahy iránsky režim Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe

Rezá Pahlaví vyzval Západ, aby podporil opozíciu namiesto dohôd s vládou v Teheráne. Syn zosadeného iránskeho šacha



Zdieľať
sweden_iran_4784_ 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Rezá Pahlaví vyzval Západ, aby podporil opozíciu namiesto dohôd s vládou v Teheráne.

Syn zosadeného iránskeho šacha Rezá Pahlaví v utorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim.


Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Teheránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov.


„Akákoľvek dohoda, ktorá zachová tento režim alebo jeho pozostatky, zlyhá. Iránsky ľud ju neprijme,“ vyhlásil 65-ročný Pahlaví.



Podpora Izraela


Jeho otec Mohammad Rezá Pahlaví bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu.


Rezá Pahlaví odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Časť odporcov islamskej republiky ho považuje za symbol zmeny, hoci iní kritizujú jeho podporu Izraela a nedostatočné dištancovanie sa od autoritárskej vlády jeho otca.



Zlé načasovanie


Pahlavího vyjadrenia prichádzajú pred podpisom dohody medzi Washingtonom a Teheránom, ktorý je naplánovaný na piatok.


Dokument má ukončiť súčasný konflikt a otvoriť cestu k ďalším rokovaniam, pričom podľa očakávaní ponechá súčasnú iránsku vládu pri moci a povedie k zmierneniu časti ekonomických sankcií.


Rezá Pahlaví však tvrdí, že budúcnosť Iránu musí určiť samotný iránsky ľud a nie diplomatické dohody so súčasným režimom.




Zdroj: SITA.sk - Syn posledného iránskeho šacha odmieta dohodu USA so súčasným režimom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránske vzťahy iránsky režim Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia spúšťa osvetovú kampaň „Hejt nie je názor“, má upozorniť na rastúcu nenávisť v online priestore – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Úrad inšpekčnej služby obvinil mladú policajtku, u ktorej končili peniaze z vykradnutých bankomatov – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 