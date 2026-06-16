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16. júna 2026
Syn posledného iránskeho šacha odmieta dohodu USA so súčasným režimom
Rezá Pahlaví vyzval Západ, aby podporil opozíciu namiesto dohôd s vládou v Teheráne. Syn zosadeného iránskeho šacha
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Syn zosadeného iránskeho šacha Rezá Pahlaví v utorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim.
Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Teheránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov.
„Akákoľvek dohoda, ktorá zachová tento režim alebo jeho pozostatky, zlyhá. Iránsky ľud ju neprijme,“ vyhlásil 65-ročný Pahlaví.
Podpora Izraela
Jeho otec Mohammad Rezá Pahlaví bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu.
Rezá Pahlaví odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Časť odporcov islamskej republiky ho považuje za symbol zmeny, hoci iní kritizujú jeho podporu Izraela a nedostatočné dištancovanie sa od autoritárskej vlády jeho otca.
Zlé načasovanie
Pahlavího vyjadrenia prichádzajú pred podpisom dohody medzi Washingtonom a Teheránom, ktorý je naplánovaný na piatok.
Dokument má ukončiť súčasný konflikt a otvoriť cestu k ďalším rokovaniam, pričom podľa očakávaní ponechá súčasnú iránsku vládu pri moci a povedie k zmierneniu časti ekonomických sankcií.
Rezá Pahlaví však tvrdí, že budúcnosť Iránu musí určiť samotný iránsky ľud a nie diplomatické dohody so súčasným režimom.
Zdroj: SITA.sk - Syn posledného iránskeho šacha odmieta dohodu USA so súčasným režimom © SITA Všetky práva vyhradené.
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