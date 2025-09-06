Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

06. septembra 2025

Polícia stále apeluje na Slovenky a Slovákov! Nenechajte sa oklamať podvodnými telefonátmi


Polícia znova apeluje na všetky Slovenky a Slovákov, aby sa nenechali oklamať. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci najnovšie evidujú prípad ...



seniorka telefon 676x451 6.9.2025 (SITA.sk) - Polícia znova apeluje na všetky Slovenky a Slovákov, aby sa nenechali oklamať. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci najnovšie evidujú prípad podvedenej ženy, ktorá prišla o 10 000 eur.


Telefonicky mal 70–ročnú ženu v piatok kontaktovať podvodník vydávajúci sa za policajta z Prešova s menom Tomáš Szabó. Ten jej oznámil, že jej údaje niekto zneužil na splnomocnenie k výberu peňazí. Po krátkej komunikácii mala byť prepojená na neznámu ženu, ktorá sa mala vydávať za pracovníčku Národnej banky Slovenska (NBS) Ing. Natáliu Vilim s číslom preukazu NBS-5409.

Tá ju mala inštruovať, aby zo svojho účtu vybrala v hotovosti 20 000 eur. Podľa pokynov sa tak mala seniorka presunúť do nákupného centra na Ivanskej ceste do priestorov banky. V banke jej však mali vydať iba čiastku v hodnote 10 000 eur, nakoľko vyšší výber je potrebný nahlásiť vopred.

Svoj čin však odkomunikovala s falošnou pracovníčkou NBS, ktorá jej ale mala povedať, že vybrala málo peňazí a je potrebné aby doložila zvyšných 10 000 eur. To sa však už seniorke nepodarilo a tak sa mala podľa ďalších pokynov presunúť na ulicu Krasovského, kde mala následne odovzdať vybranú hotovosť neznámemu mužovi. Toho si však seniorka stihla vyfotiť.

„Aj naďalej upozorňujeme, že podvodníci v posledných dňoch opakujú rovnakú legendu, ktorá hovorí o výbere finančnej pôžičky z vášho účtu v banke. Nie je však vylúčené, že použijú pri volaniach aj iné legendy!,“ upozornila hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.

Telefonáty majú rovnakú legendu a striedajú len údaje:

1. Volá Marek Varga, príslušník polície, že nejaká cudzia osoba s menom Radoslav Vláčil má splnomocnenie na výber pôžičky vo výške 10 000 eur z vášho účtu a nachádza sa v banke v Žiline.

2. Opäť volá policajt Marek Varga a spomína aj Radoslava Vláčila, ale malá zmena nastala v mieste výberu pôžičky, tentokrát to je Poprad alebo Prešov.

3. Policajt Marek Varga volá s informáciou o výbere peňazí vo výške 10 000 eur z vášho účtu, pritom pre väčšiu dôveru zašle mailom fotografiu svojho služobného preukazu a pripojí aj fotografiu Jaroslava Vláčila, ktorý mal vybrať vaše peniaze z banky na základe splnomocnenia. V ďalšom kroku volá Natalia Vilim – pracovníčka NBS, ktorá od vás žiada nainštalovanie aplikácie SIGNAL. Policajt Varga vám vie uviesť aj informáciu, že vás prepojí na pracovníka NBS osobne.

4. Novou legendou je informácia o doručení kreditnej karty, prijímateľ vraj nezadal v banke v Komárne adresu doručenia pri jej vybavovaní.

5. Iná legenda mala znenie, že volal policajt kriminálnej polície z Prešova, že budú predvolaní na výsluch a že zašle aj vyšetrovateľský preukaz ako dôkaz, len aby dotyčný/á neskladali mobil. Malo sa jednať opäť o vybavenie pôžičky v hodnote 10 000 eur na ich meno v banke.


Toto sú doteraz používané mená a priezviská, ktoré podvodníci používajú:

Marek Varga

Štefan Horvát

Radoslav Vláčil

Kuzmáni

plk. Čutko

por. Vrbovský zo Žiliny

Hana Kováčová zo Žiliny

Martin Sily

Natália Vilim z NBS a mail, z ktorého boli zaslané údaje bol na meno Hudáková Veronika

npráp. Tomas Sabo

Viera Čaputová.


V tejto súvislosti policajti pripomínajú, že:

- vás nikdy nebudú prepájať na pracovníka Národnej banky Slovenska,

- nikdy svoj služobný preukaz nikomu neposielajú,

- nikdy nepýtajú VAŠE cennosti či finančnú hotovosť,

- policajti, ani pracovníci bánk vás nebudú nútiť nainštalovať si aplikáciu do mobilu.

„Aby sa Váš rodinný príslušník nestal obeťou podvodu, urobte všetko pre to, aby bol dostatočne informovaný a vedel v danej nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahol tlaku podvodníkov a úspešne sa vyhol osobnej peňažnej ujme. Vaša pomoc je veľmi dôležitá!,“ konštatovala Šimková.


Zdroj: SITA.sk - Polícia stále apeluje na Slovenky a Slovákov! Nenechajte sa oklamať podvodnými telefonátmi © SITA Všetky práva vyhradené.

