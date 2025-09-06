|
Sobota 6.9.2025
Meniny má Alica
|Denník - Správy
06. septembra 2025
Putinov mrazivý stisk ruky, ktorý môže signalizovať ďalšiu vojnu ruského diktátora, píše The Mirror
Mrazivé podanie ruky medzi Vladimirom Putinom a azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom počas vojenskej prehliadky v Číne vyvoláva obavy, že ruský vládca by mohol mať na muške ďalšieho suseda, píše britský ...
6.9.2025 (SITA.sk) - Mrazivé podanie ruky medzi Vladimirom Putinom a azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom počas vojenskej prehliadky v Číne vyvoláva obavy, že ruský vládca by mohol mať na muške ďalšieho suseda, píše britský web The Mirror.
„Ruský despota sa zrejme snažil vyhnúť azerbajdžanskému prezidentovi Ilhamovi Alijevovi, keď sa hodnostári zhromaždili pred obrovskou vojenskou prehliadkou v Pekingu," všíma si portál. Ďalší hosť však Putinovi stál v ceste, čo ho prinútilo sa s Alijevom pozdraviť.
Ruskí predstavitelia sa ponáhľali vysvetliť, že Putinovo podanie ruky Alijevovi bolo len diplomatickou zdvorilosťou, dodáva web caucasuswatch. „Neviem si predstaviť, že by počas medzinárodného summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu Putin po spozorovaní Alijeva prešiel cez ulicu alebo sa napríklad odvrátil a nepodal mu ruku. Samozrejme, existuje protokol," cituje portál vyjadrenie prvého podpredsedu výboru ruského parlamentu pre záležitosti Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) Konstantina Zatulina. SNŠ vytvorili v roku 1991 bývalé sovietske republiky po rozpade Sovietskeho zväzu.
Napätie medzi Ruskom a Azerbajdžanom sa v ostatných mesiacoch vystupňovalo po tom, ako Rusko v decembri zastrelilo lietadlo spoločnosti Azerbaijan Airlines nad Čečenskom, pričom zomrelo 38 cestujúcich, pripomína The Mirror. Putin sa ospravedlnil, ale Alijeva pobúril tým, že formálne neprijal zodpovednosť za činy svojich vojakov. Putinove tajné služby potom zinscenovali zatýkanie etnických Azerbajdžancov v Rusku. Baku tiež zatklo ruských štátnych príslušníkov v Azerbajdžane, vrátane tých, ktorí pracujú pre Putinove propagandistické médiá.
Politickí komentátori konštatujú, že ak sa na Ukrajine dosiahne mier, Putin bude možno potrebovať novú vojnu na udržanie represií v Rusku, poznamenáva The Mirror. Napríklad ruský propagandista Jurij Podoľak vyhlásil, že vojna na Ukrajine „sa nemusí ukázať ako posledná špeciálna vojenská operácia našej generácie“.
