Putin vyzval USA na uzavretie globálneho paktu a vzájomné nezasahovanie do volieb

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyzval na uzavretie globálneho paktu a užšie vzťahy so Spojenými štátmi americkými v oblasti informačných a komunikačných technológií a taktiež vzájomné nezasahovanie do volieb.Vo vyhlásení Kremľa vyzval, aby si krajiny vymenili záruky v otázkach vzájomného nezasahovania do vnútorných záležitostí vrátane volieb a využitia informačných a komunikačných technológií. Taktiež sa vyslovil za obnovenie väzieb v tomto sektore.Západné krajiny už roky obviňujú Rusko z používania hackerov a internetových trollov na ovplyvňovanie volebných výsledkov.Predstavitelia amerických spravodajských služieb uviedli, že rovnako ako v roku 2016, Rusko opäť manipuluje sociálnymi médiami v prospech Donalda Trumpa pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA.Kremeľ to poprel a namiesto toho obvinil západných lídrov z vedenia dezinformačnej kampane proti Rusku.