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11. júna 2026

Mercedes-Benz vstupuje do obranného sektora, vyvinie vozidlá proti dronom


Tagy: európska obrana Nemecká automobilka Protidronová ochrana protidronový systém Ruská hrozba Výdavky na obranu výroba dronov

Automobilka spojila sily s firmou Tytan Technologies v čase rastúcich obranných výdavkov v Európe. Nemecká automobilka



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belgium_motor_show_18383 1 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Automobilka spojila sily s firmou Tytan Technologies v čase rastúcich obranných výdavkov v Európe.

Nemecká automobilka Mercedes-Benz uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Tytan Technologies, ktorá sa špecializuje na obranu proti bezpilotným lietadlám. Firmy to oznámili vo štvrtok na medzinárodnom leteckom veľtrhu ILA v Berlíne.



Protidronová obrana


Spoločnosti plánujú vyvinúť mobilné platformy protidronovej obrany založené na vozidlách Mercedes-Benz triedy G a dodávkach Sprinter. Projekt potvrdili podpisom memoranda o porozumení.


„Spájame naše silné stránky,“ uviedol šéf výroby Mercedes-Benz Michael Schiebe. Podľa neho automobilka poskytne robustné a spoľahlivé vozidlá, zatiaľ čo Tytan prinesie špecializované technológie v oblasti dronov, senzorov a riadenia operácií.



Zachytiť a neutralizovať


Vozidlá majú byť vybavené systémom Drone Defender, ktorý zahŕňa radarové technológie a zachytávacie drony určené na neutralizáciu nepriateľských bezpilotných prostriedkov.


Firmy zatiaľ nezverejnili plánované objemy výroby ani termíny dodávok. Partnerstvo prichádza v období rastúceho záujmu európskeho priemyslu o obranný sektor.



Ruská hrozba


Európske krajiny zvyšujú vojenské výdavky a bezpečnostné zložky upozorňujú na nárast podozrivých aktivít dronov, za ktorými podľa viacerých predstaviteľov môže stáť Rusko.


Mercedes-Benz už vyrába vojenskú verziu modelu tried G s označením Wolf. Generálny riaditeľ automobilky Ola Källenius nedávno uviedol, že spoločnosť je pripravená zohrávať úlohu pri posilňovaní európskej obrany.




Zdroj: SITA.sk - Mercedes-Benz vstupuje do obranného sektora, vyvinie vozidlá proti dronom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska obrana Nemecká automobilka Protidronová ochrana protidronový systém Ruská hrozba Výdavky na obranu výroba dronov
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