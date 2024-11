Polícia uzavrela prípad trestného oznámenia pre petíciu za odstúpenie Šimkovičovej, vypočúvaná bola aj samotná ministerka

13.11.2024 (SITA.sk) - Polícia definitívne uzavrela prípad trestného oznámenia pre výzvu za odstúpenie Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ). Informuje o tom portál Aktuality.sk. Otvorenú výzvu na portáli petície.com spustili zástupcovia kultúrnej obce, ktorí požadovali okamžité odstúpenie ministerky kultúry Šimkovičovej. Kritizovali viaceré kroky ministerstva i avizované zámery.Pod výzvu sa vtedy podpísalo viac než 180-tisíc osôb, rezort kultúry podal v januári tohto roka trestné oznámenie, a to z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného prístupu do počítačového systému, sabotáže, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, poškodzovania cudzích práv a ďalších možných súvisiacich trestných činov. Ministerstvo taktiež spochybnilo autenticitu a počet podpisov, vyslovilo názor, že petícia je cielene manipulovaná.Trestné oznámenie na jar polícia odmietla, nevidela dôvod na to, aby začala trestné stíhanie. Generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala ale podal proti rozhodnutiu sťažnosť a prípad sa vrátil vyšetrovateľovi. Uprostred leta boli medializované informácie o tom, že polícia sa tomuto podnetu opäť venuje, vypočúvala vtedy jednu z iniciátoriek petície, umelkyňu Ilonu Németh Podľa informácií, ktoré priniesli Aktuality, bola vypočúvaná aj samotná ministerka Šimkovičová. Hovorca bratislavskej polície Michal Szeiff pre portál potvrdil, že vo veci vyšetrovateľ vykonal ďalšie úkony, avšak vec znovu odmietol, keďže nebol dôvod na začatie trestného stíhania.