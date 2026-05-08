 Z domova

08. mája 2026

Polícia uzavrela prípad výbuchu bankomatu v Maduniciach. Obvinený muž skončil vo väzbe, hrozí mu až 5 rokov


Policajti trnavskej krajskej kriminálnej polície v pondelok zatkli 41 - ročného muža, ktorý má mať na svedomí výbuch bankomatu zo septembra minulého roku v Maduniciach v okrese Hlohovec. Kriminalisti už pár dní po čine na základe výsledkov operatívno-pátracej činnosti stotožnili podozrivého zo skutku a po Liborovi B. z okresu Galanta vyhlásili pátranie.

V rámci vyšetrovania vykonali aj domovú prehliadku, počas ktorej zaistili množstvo dôkazov. Na ich základe muža obvinili zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a trestných činov krádeže a poškodzovania cudzej veci, spáchaných spolupáchateľstvom. Pred spravodlivosťou sa však stále ukrýval na neznámom mieste.

„Policajti po obvinenom mužovi intenzívne pátrali. Okresný súd Trnava na neho, na základe výsledkov náročnej práce policajtov, vydal príkaz na zatknutie. V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody až na 5 rokov,“ informovala o posune v prípade hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Muž, ktorý už bol v minulosti za obdobnú trestnú činnosť v zahraničí právoplatne odsúdený, je stíhaný väzobne. Aj keď v okolí Trnavy v druhej polovici minulého roku vybuchlo viacero bankomatov, polícia mu zatiaľ pripisuje len prípad z Maduníc.

K samotnému skutku prišlo 16. septembra minulého roku krátko po 02:00 ráno. Policajti po príchode na miesto a po potvrdení oznámenia bezprostredné okolie vybuchnutého bankomatu uzavreli a na miesto bol vyslaný výjazd okresnej kriminálnej polície. Páchatelia mali pomocou zmesi výbušných plynov poškodiť nielen samotný bankomat, ale aj budovu, v ktorej sa nachádzal. Páchateľom sa podarilo získať aj finančnú hotovosť. Prípad si vzhľadom na okolnosti skutku nakoniec prevzali policajti krajskej kriminálnej polície, ktorí ho dotiahli do úspešného konca.


Zdroj: SITA.sk - Polícia uzavrela prípad výbuchu bankomatu v Maduniciach. Obvinený muž skončil vo väzbe, hrozí mu až 5 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

