 Piatok 8.5.2026
08. mája 2026

Zelenskyj obvinil Rusko z pokračovania útokov napriek prímeriu


Tagy: Deň víťazstva raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Kyjev tvrdí, že Moskva nedodržala vlastné jednostranné zastavenie bojov a ukrajinská armáda bude reagovať rovnakým spôsobom.



armenia_europe_summit_24718 676x451 8.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev tvrdí, že Moskva nedodržala vlastné jednostranné zastavenie bojov a ukrajinská armáda bude reagovať rovnakým spôsobom.

Rusko a Ukrajina sa v piatok vzájomne obvinili z pokračovania útokov napriek dvojdňovému prímeriu, ktoré Moskva vyhlásila pri príležitosti osláv 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ruské útoky pokračovali bez prerušenia.„Na ruskej strane neexistoval ani len symbolický pokus zastaviť paľbu na fronte,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.


Dodal, že Rusko uskutočnilo viac než 850 útokov dronmi rôznych typov a vyše 140 útokov na ukrajinské pozície.



Stovky dronov


Ukrajinské letectvo oznámilo zostrelenie 56 ruských dronov počas noci. Zelenskyj zároveň prisľúbil odvetu. „Tak ako počas uplynulých 24 hodín, aj dnes Ukrajina odpovie rovnakým spôsobom,“ napísal.


Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že počas prvých hodín prímeria zostrelilo 264 ukrajinských dronov.


Moskva uviedla, že pozastaví paľbu pozdĺž frontovej línie aj útoky na vojenskú infraštruktúru, zároveň však varovala, že v prípade ukrajinských útokov bude reagovať „rovnakým spôsobom“.



Moskva hrozí


Napätie ešte zvýšili hrozby Moskvy voči Kyjevu. Ruské ministerstvo obrany vyzvalo civilistov aj zahraničných diplomatov, aby opustili ukrajinskú metropolu pre možné odvetné údery.


Británia označila tieto vyhlásenia za „neopodstatnené, nezodpovedné a úplne neospravedlniteľné“. Nemecko zároveň oznámilo, že svoj diplomatický personál z Kyjeva nestiahne.



Zvláštna túžba


Zelenskyj ešte pred začiatkom ruského prímeria vyzval spojencov Moskvy, aby sa nezúčastnili vojenskej prehliadky na Červenom námestí.


„Dostali sme odkazy od niektorých štátov blízkych Rusku, že ich predstavitelia plánujú byť v Moskve. Zvláštna túžba... v týchto dňoch. Neodporúčame to,“ povedal.


Moskva zároveň pre obavy z ukrajinských dronových útokov obmedzila rozsah tradičnej vojenskej prehliadky. Podľa Kremľa sa na nej nezúčastní vojenská technika prvýkrát za takmer 20 rokov.




Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj obvinil Rusko z pokračovania útokov napriek prímeriu

