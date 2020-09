Šéf NATO so znepokojením reaguje na otravu Navaľného, Rusko musí zodpovedať vážne otázky

Neprijateľné porušenie pravidiel

Zdržanlivý prístup k vyšetrovaniu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v piatok odsúdil "otrasný pokus o atentát" na ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného a vyzval Rusko, aby medzinárodným vyšetrovateľom odpovedalo na otázky o jeho otrávení.Štyridsaťštyriročný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina leží od 22. augusta v kóme v berlínskej nemocnici, kam ho previezli z ruského Omska, kde ho hospitalizovali po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Nemeckí odborníci tento týždeň potvrdili, že ho otrávili nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok."Niet pochýb o tom, že pána Navaľného otrávili nervovoparalytickou látkou vojenskej kvality zo skupiny novičok. Použitie takejto zbrane je strašné," vyhlásil Stoltenberg po stretnutí vyslancov NATO, počas ktorého ich Nemecko informovalo o prípade.Použitie chemickej zbrane podľa generálneho tajomníka aliancie poukazuje na "nerešpektovanie ľudských životov a je neprijateľným porušením medzinárodných noriem a pravidiel". "Spojenci v NATO súhlasia, že Rusko teraz musí zodpovedať vážne otázky," vyhlásil. Následne doplnil, že Moskva musí spolupracovať s Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) na "nestrannom, medzinárodnom vyšetrovaní" a poskytnúť jej informácie o jej programe týkajúcom sa novičoku.Novičokom sa v roku 2018 pokúsili otráviť aj bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru žijúcich v Anglicku. Po útoku v Salisbury NATO stiahlo akreditácie siedmim zamestnancov ruskej misie pri NATO a zamietlo žiadosti troch ďalších. V piatok aliancia v súvislosti s Navaľným nič také neoznámila.Ruské úrady mali k vyšetrovaniu dosiaľ zdržanlivý prístup a tvrdili, že nie je dôvod na trestné vyšetrovanie. Minister vnútra Vladimir Kolkolcev v piatok informoval, že pokračuje predbežné vyšetrovanie, ale nevidí žiadne známky trestného činu voči Navaľnému. Minister zahraničia Sergej Lavrov zase vyhlásil, že Moskva "nemá čo skrývať". Povedal tiež, že Nemecko nereaguje na ruské žiadosti o informácie, čo podľa neho môže naznačovať nedostatok dôkazov. Berlínska prokuratúra v piatok potvrdila, že súdne orgány v hlavnom meste preskúmavajú žiadosť o informácie zo strany ruských úradov a rozhodnú, či to povolia, ak bude nutné aj po konzultácii so spolkovými úradmi.