Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
Denník - Správy
26. februára 2026
Polícia vyšetruje sériu výbuchov, v Nitre poškodili tri bankomaty aj blízky obchod
Nadránom došlo v Nitre k výbuchu troch bankomatov. Podľa informácií TV JOJ prišli ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Nadránom došlo v Nitre k výbuchu troch bankomatov. Podľa informácií TV JOJ prišli páchatelia krátko pred štvrtou hodinou ráno k bankomatom až troch bánk a spôsobili explóziu. Výbuch poškodil aj výklad neďalekých potravín.
Po explózii páchatelia z miesta ušli. Polícia miesto činu ohradila a zaisťuje stopy s cieľom objasniť túto udalosť.
Po explózii páchatelia z miesta ušli. Polícia miesto činu ohradila a zaisťuje stopy s cieľom objasniť túto udalosť.
