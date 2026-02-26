Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

26. februára 2026

Polícia vyšetruje sériu výbuchov, v Nitre poškodili tri bankomaty aj blízky obchod


Nadránom došlo v Nitre k výbuchu troch bankomatov. Podľa informácií TV JOJ prišli ...



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 26.2.2026 (SITA.sk) - Nadránom došlo v Nitre k výbuchu troch bankomatov. Podľa informácií TV JOJ prišli páchatelia krátko pred štvrtou hodinou ráno k bankomatom až troch bánk a spôsobili explóziu. Výbuch poškodil aj výklad neďalekých potravín.


Po explózii páchatelia z miesta ušli. Polícia miesto činu ohradila a zaisťuje stopy s cieľom objasniť túto udalosť.


Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje sériu výbuchov, v Nitre poškodili tri bankomaty aj blízky obchod © SITA Všetky práva vyhradené.

