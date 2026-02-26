Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

26. februára 2026

Primátor Šurian podal žalobu voči Miroslavovi Sujovi z Republiky


Tagy: Miroslav Suja

Podľa jeho slov Sujova kampaň a slovné útoky vyvolali v Šuranoch vlnu agresie, vyhrážok a strachu, ktorá zasiahla aj jeho najbližších.



Primátor Šurian podal žalobu voči Miroslavovi Sujovi z Republiky

Primátor Šurian Marcel Filaga podal na Okresnom súde Zvolen žalobu na ochranu osobnosti voči Miroslavovi Sujovi z hnutia Republika. Primátor vo svojom stanovisku uviedol, že žalobu podáva za dlhotrvajúcu bezprecedentnú diskreditačnú kampaň voči jeho osobe.


Podnetom boli podľa Filagu klamstvá, konšpirácie, zastrašovanie a hrubé osočovanie. „Tie pán Suja osobne prezentoval vo videách dlhodobo šírených prostredníctvom sociálnych sietí, čím veľmi vážne až nezvratne poškodil moje dobré meno medzi obyvateľmi mesta, na čele ktorého stojím. Menovaný vo svojich videách zverejnil sériu nepravdivých tvrdení, ktoré zasahujú nielen moju povesť, ale aj súkromie,“ zdôraznil primátor.

Ako lži a zavádzanie označil tvrdenia o ovplyvňovaní súťaží v prospech vybraných firiem i o nátlaku na mestských poslancov. „Procesy sú pri verejných súťažiach elektronické, transparentné a pod kontrolou externých spoločností. Odmietam akékoľvek podsúvanie informácií o tom, že by som vyvíjal nátlak na poslancov alebo si kupoval ich priazeň. Každý poslanec hlasuje slobodne podľa svojho svedomia. Za čistú demagógiu považujem tvrdenia o spájaní mojej osoby s rôznymi podnikateľskými subjektmi v rámci údajného komplotu okolo strategickej investície v Šuranoch (Šurany Industrial Park, poznámka TASR),“ ohradil sa Filaga.

Podľa jeho slov Sujova kampaň a slovné útoky vyvolali v Šuranoch vlnu agresie, vyhrážok a strachu, ktorá zasiahla aj jeho najbližších. „Sloboda slova končí tam, kde sa začína úmyselné poškodzovanie mena a šírenie nenávisti. V žalobe preto od Miroslava Suju žiadam, aby upustil od ďalšieho šírenia klamstiev, verejne sa ospravedlnil na svojom profile na sociálnej sieti Facebook a zaplatil nemajetkovú ujmu vo výške 100.000 eur. Verím, že pravda sa ukáže na súde,“ skonštatoval šuriansky primátor.


