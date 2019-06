Polícia vyzýva rodičov, aby za vysvedčenie svoje deti netrestali

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. júna (TASR) - Polícia pred odovzdávaním vysvedčení pravidelne počas preventívnej činnosti v školách apeluje na školopovinné deti a stredoškolskú mládež, aby sa ani v prípade zlých známok neobávali reakcie rodičov. Zároveň apeluje aj na rodičov, aby svoje deti miesto trestu povzbudili. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.Na budúci týždeň žiaci základných a stredných škôl ukončia školský rok a od triednych učiteľov si prevezmú vysvedčenie. To bude ich „výplatou“ za celoročné študijné úsilie. Následne si už začnú užívať dva mesiace prázdnin. Nie každý školák sa však bude môcť so svojím vysvedčením pochváliť.uviedla Baloghová.Každému prípadu nezvestného dieťaťa polícia venuje mimoriadnu pozornosť, v takýchto situáciách spolupracujú všetky policajné zložky. Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že by sa osoba mohla nachádzať v zahraničí, vyhlási sa prostredníctvom slovenskej centrály Interpolu medzinárodné pátranie. Viac ako 90 percent prípadov nezvestných detí nahlásených včas polícii sa podarilo úspešne vypátrať.zdôraznil Martin Gronský z Centra vzdelávania a psychológie Ministerstva vnútra SR. Podľa neho sa negatívnou reakciou aj tak nič nevyrieši, skôr naopak. "Rodičia by sa mali nad zlými výsledkami zamyslieť a prehodnotiť svoj prístup. Bitka ani krik situáciu nezlepšia. Nikto nie je dokonalý a aj keď výsledky z niektorých predmetov nezodpovedajú predstavám rodičov, vyjadriť by mali svojim deťom podporu a povzbudiť ich,“ doplnil Gronský.