Rada pozemkového fondu sa má rozšíriť o M. Sýkoru a O. Šiatkovského

Bratislava 19. júna (TASR) - Rada Slovenského pozemkového fondu (SPF) sa má rozšíriť o Michala Sýkoru a Olivera Šiatkovského, a to na základe návrhu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda.V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa zmenil počet členov Rady SPF z 11 na 13 členov a to tým spôsobom, že sa zvýšil počet členov rady, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR na návrh vlády zo 6 na 8 členov. Jedného člena rady vláde SR navrhuje ZMOS a jedného člena SPPK.