 Štvrtok 21.8.2025
 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Polícia vzniesla obvinenie zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva 23-ročnému moldavskému občanovi – VIDEO


Bratislavský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva 23-ročnému moldavskému občanovi Dmitrimu S. Ako informovala hovorkyňa



6437ba6b351ff906963506 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva 23-ročnému moldavskému občanovi Dmitrimu S. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová, stalo sa tak v súvislosti so skutkom zo štvrtka 14. augusta 2025.


Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie kontaktoval 76-ročného muža doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý sa vydával za policajnú vyšetrovateľku z Košíc. Poškodenému uviedla nepravdivé údaje o zneužití jeho osobných údajov podvodníkmi, a poškodeného muža „prepojila“ na ďalšieho neznámeho páchateľa, ktorý sa vydával za experta Národnej banky Slovensko," vysvetľuje Bartošová.

Odovzdanie peňazí na parkovisku


Aj tento neznámy páchateľ poškodenému uvádzal nepravdivé skutočnosti, podľa ktorých mal byť ohrozený aj účet poškodeného. Kvôli ochrane peňazí mal poškodený muž vybrať zo svojho účtu finančnú hotovosť a na parkovisku obchodného centra v štvrtom bratislavskom okrese ju odovzdať „utajovanému zamestnancovi NBS“.

Podvodník poškodeného inštruoval, aby si do mobilného telefónu nainštaloval aplikáciu SIGNAL, prostredníctvom ktorej spolu komunikovali. Cez ňu podvodník poslal aj svoj „služobný preukaz“ ako aj iné dokumenty, na základe ktorých poškodený nadobudol presvedčenie o pravdivosti uvádzaných informácií," pokračuje policajná hovorkyňa.

Je väzobne stíhaný


Poškodený muž podľa inštrukcií na dohodnutom mieste odovzdal finančnú hotovosť v sume 26-tisíc eur. Keď sa podvodník od seniora dozvedel, že má na účte ešte nejaké finančné prostriedky, inštruoval ho, aby ich vybral a priniesol pred OC Nivy.

V pobočke banky, kde mal poškodený muž finančné prostriedky z účtu vybrať však k výberu nedošlo, a preto podvodník poškodeného opäť prostredníctvom mobilnej aplikácie SIGNAL inštruoval, aby peniaze vybral v obchodnom centre vo štvrtom okrese, kde ich mal následne odovzdať „utajovanému zamestnancovi NBS“," vraví Bartošová. V tom čase už ale poškodený muž spolupracoval s políciou. Príslušníci kriminálnej polície muža, ktorý prišiel prebrať hotovosť vo výške 10-tisíc eur, zadržali a eskortovali na policajné oddelenie, za účelom vykonania ďalších úkonov.

Po ich vykonaní a vznesení obvinenia bol muž umiestnený v cele policajného zaistenia. V súčasnosti je stíhaný väzobne," uzavrela Bartošová.

Zdroj: SITA.sk - Polícia vzniesla obvinenie zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva 23-ročnému moldavskému občanovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Trump sa hnevá, že Biden nepovolil Kyjevu údery do hĺbky ruského územia

