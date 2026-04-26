|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. apríla 2026
Polícia začala v prípade napadnutia Jána Ferenčáka trestné stíhanie pre útok na verejného činiteľa
Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ. Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s útokom na poslanca a ...
Zdieľať
26.4.2026 (SITA.sk) - Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ.
Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s útokom na poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo. Informovala o tom na sociálnej sieti prešovská krajská polícia.
Zároveň potvrdila, že v sobotu 25. apríla v neskorých večerných hodinách prijal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove prostredníctvom linky 158 oznámenie, že v meste Kežmarok na zimnom štadióne došlo neznámou osobou k fyzickému napadnutiu Ferenčáka.
„Na miesto bola vyslaná hliadka Policajného zboru, ktorá hodnovernosť oznámenia preverila. Podľa prvotných informácií muža Jána F., po ukončení športového podujatia fyzicky napadla doposiaľ neznáma osoba, pričom toto fyzické napadnutie si vyžiadalo jeho ošetrenie v zdravotníckom zariadení,“ uviedla polícia.
Zároveň žiada verejnosť, aby v prípade, ak bol niekto svedkom tohto incidentu alebo disponujte informáciami, ktoré by mohli napomôcť k objasneniu tohto skutku, bezodkladne kontaktoval políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo prostredníctvom správy na facebooku Polícia SR - Prešovský kraj.
Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ. Poslanec to oznámil v televíznej diskusii. „Cítil som, ako sa nieto dotkol môjho ramena a potom som dostal priamy úder do tváre, do zubov, do nosa,“ povedal Ferenčák s tým, že následne po útoku zozadu spadol na zem. Pri incidente bola prítomná jeho dcéra.
Zdroj: SITA.sk - Polícia začala v prípade napadnutia Jána Ferenčáka trestné stíhanie pre útok na verejného činiteľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Útok na Ferenčáka polícia prešetrí, ubezpečuje Šutaj Eštok, no odmieta politický motív
