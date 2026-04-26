 24hod.sk    Z domova

26. apríla 2026

Útok na Ferenčáka polícia prešetrí, ubezpečuje Šutaj Eštok, no odmieta politický motív


Tagy: fyzické napadnutie Minister vnútra SR poslanec Národnej rady SR

Minister vnútra skonštatoval, že vylúčiť Jána Ferenčáka z Hlasu bolo správne, keďže sa spreneveril jej hodnotám a je to už uzavretá kapitola. Útok na poslanca



26.4.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra skonštatoval, že vylúčiť Jána Ferenčáka z Hlasu bolo správne, keďže sa spreneveril jej hodnotám a je to už uzavretá kapitola.


Útok na poslanca Jána Ferenčáka, ktorý bol vylúčený z koaličnej strany Hlas-SD, polícia prešetrí. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to zdôraznil minister vnútra a šéf strany Hlas Matúš Šutaj Eštok. Zároveň skonštatoval, že vylúčiť Ferenčáka zo strany bolo správne, keďže sa spreneveril jej hodnotám a je to už uzavretá kapitola.

„Polícia prešetrí každý jeden prípad násilia,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že politický motív on v tomto prípade odmieta. Zároveň poprel, že on osobne by mal s Ferenčákom spor. „My sme urobili správne rozhodnutie, že ako Hlas sme sa ho zbavili,“ vyhlásil minister. Následne Ferenčákove vyjadrenia sú podľa neho „už iba bohapusté šírenie nenávisti, hnevu a klamstiev“.

Orgány činné v trestnom konaní a obzvlášť polícia je podľa Šutaja Eštoka absolútne slobodná a nezávislá. „Ak tu je ktokoľvek z ústavných činiteľov, ktorý sa cíti ohrozený, už aj v minulosti sme veľmi jasne reagovali,“ dodal minister.

Predseda KDH Milan Majerský v tejto súvislosti zdôraznil, ža ak by bola pravda len polovica toho, čo Ferenčák povedal, je to vážna a trestuhodná vec. „A malo by byť dôkladné a dôsledné vyšetrovanie tohto činu,“ povedal s tým, že vo veci nevylučuje politický motív. „Sám som to zažil. Mne sa tiež nedávno vyhrážali fyzickou likvidáciou,“ doplnil Majerský.


Zdroj: SITA.sk - Útok na Ferenčáka polícia prešetrí, ubezpečuje Šutaj Eštok, no odmieta politický motív © SITA Všetky práva vyhradené.

