Nedeľa 1.2.2026
01. februára 2026
Zapletalová vyhrala v Gente štvorstovku v slovenskom halovom rekorde
Na podujatí s challengerovým štatútom World Athletics Indoor Tour dosiahla čas 51,67 s a prekonala tak o 94 stotín svoj vlastný slovenský halový rekord (52,61) z vlaňajšieho januára v Ostrave.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová suverénne zvíťazila v behu na 400 m na mítingu IFAM Gent Indoor v belgickom Gente. Na podujatí s challengerovým štatútom World Athletics Indoor Tour dosiahla čas 51,67 s a prekonala tak o 94 stotín svoj vlastný slovenský halový rekord (52,61) z vlaňajšieho januára v Ostrave.
Za bronzovou medailistkou na 400 m prekážok z minuloročných MS v Tokiu skončila na druhej priečke domáca Ilana Hanssensová (52,86) a tretia skončila Francúzka Camille Seriová-Ghenaiová (53,57). Laureátka ocenenia pre slovenského Športovca roka má na hladkej štvorstovke absolútne maximum 50,76, pripomenul Slovenský atletický zväz (SAZ).
Zapletalová tak splnila ostrý limit (51,75) na marcové halové majstrovstvá sveta v poľskej Toruni. V aktuálnych európskych halových tabuľkách sa dostala na prvé miesto. „Pre mňa to nebolo až také veľké prekvapenie, na základe posledných tréningov som cítila, že sa dá bežať pod 52 sekúnd. Ale začiatok sezóny a prvé preteky, tam je vždy trocha nervozity naviac,“ povedala pre svoju zastupujúcu agentúru Top Athletics.
„Bežalo sa mi dobre, v podstate som bola sama a odbehla som to bez tlaku súperiek. Hneď po prvých metroch som predstihla súperku predo mnou v šiestej dráhe, ja som bola v piatej. A potom som si celkom to tempo neodsledovala, preto pomalších prvých 200 m. Som rada a mám sa z čoho odraziť. Bežala som v tretrách v ktorých som v Tokiu získala bronz, prinášajú mi úspechy. Teším sa na utorok, rezervy tam sú,“ dodala Zapletalová, ktorú čaká ďalší štart v silnej konkurencii na Czech Indoor Gala v utorok 3. februára.
Jej holandský tréner Bram Peters k jej výkonu povedal: „Prvú dvojstovku začala príliš pomaly za 24,3. Ale v Ostrave to bude už iné. Inak som spokojný, skvelý začiatok sezóny.“
