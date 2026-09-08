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08. septembra 2026
Štát bude v zásadných životných situáciách komunikovať s občanom výhradne elektronicky, informoval Tomáš a Šaško – VIDEO, FOTO
Tagy: Digitalizácia Dôchodok Elektronická komunikácia Elektronická zdravotná knižka Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister zdravotníctva SR Narodenie dieťaťa Občania OČR Plán obnovy a odolnosti SR Práceneschopnosť služby štátu Úrady
Digitalizáciou služieb štátu bol splnení míľnik plánu obnovy. Štát už bude vo viacerých životných situáciách komunikovať s občanmi elektronicky. V digitálnej forme bude možné vybaviť žiadosti ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Digitalizáciou služieb štátu bol splnení míľnik plánu obnovy.
Štát už bude vo viacerých životných situáciách komunikovať s občanmi elektronicky. V digitálnej forme bude možné vybaviť žiadosti súvisiace s narodením dieťaťa, žiadosť o dôchodok, evidenciu na úrade práce po strate zamestnania či práceneschopnosť.
Na tlačovej konferencii o tom spoločne informovali minister práce Erik Tomáš a minister zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas-SD) s tým, že digitalizáciou služieb štátu bol splnení míľnik plánu obnovy.
Ako informoval Tomáš, digitalizácia služieb sa týka viacerých životných udalostí. Elektronicky bude možné so štátom komunikovať napríklad pri narodení dieťaťa, chorobe, odchode do dôchodku či úmrtí člena rodiny.
Online služby bude štát poskytovať aj pri riešení straty zamestnania či pri administratívnom chode podniku. Podľa ministrov elektronizácia služieb by mala výrazné pomôcť napríklad rodinám pri narodení dieťaťa.
Po novom budú lekári budúcim matkám zapisovať informácie o tehotenstve do elektronickej zdravotnej karty, vznikne tak elektronická tehotenská knižka, ktorá bude dostupná oprávnenému zdravotnému personálu.
Na základe údajov z nej bude zároveň Sociálna poisťovňa priznávať tehotenské a následne materské. Žena tak už nebude musieť počas tehotenstva ani po narodení dieťaťa chodiť po úradoch so žiadosťami, vybaviť by sa mali dať elektronicky.
„Ak hovoríme o elektronickej tehotenskej knižke, gynekológ vedie všetky záznamy mamičky o tehotenstve elektronicky. Mamička si nemusí so sebou nosiť papierovú knižku, údaje sú okamžite dostupné v elektronickej podobe a sú prístupné oprávnenému zdravotníckemu personálu, vrátane záchrannej zdravotnej služby,“ uviedol minister zdravotníctva Šaško. Predchádzajúci a nový systém však budú počas prechodného obdobia ešte fungovať popri sebe.
„Stanovili sme prechodné obdobie, v rámci ktorého bude fungovať popri sebe starý a nový systém, pretože nový systém musí nabehnúť a lekári sa musia prihlásiť do toho nového systému, aby to všetko fungovalo,“ vysvetlil Tomáš.
Spresnil, že prechodné obdobie bude trvať do 31. januára 2027 a potom sa prejde na elektronickú komunikáciu. Zjednodušiť by sa po novom mala aj komunikácia so štátom v prípade straty zamestnania.
Úrady práce budú s uchádzačmi komunikovať prostredníctvom SMS, kde im budú posielať termíny, kedy sa treba dostaviť na úrad práce. Elektronicky sa tiež bude dať vybaviť žiadosť o dôchodok, urobiť tak budú môcť poistenci, ktorí si aktivovali v Sociálnej poisťovni elektronický účet poistenca.
V ňom okrem žiadosti o dôchodok budú môcť elektronicky doplniť aj potrebné dokumenty. Elektronicky sa budú po novom nahlasovať aj PN či OČR.
Podľa Šaška boli všetky digitálne služby do konca júla otestované a postupne sa začali spúšťať. Podľa ministra Tomáša ide o významný krok pri plnení míľnika plánu obnovy.
„Je to splnenie míľnika na národnej úrovni. MIRRI uznalo, že sme tento míľnik splnili. Zároveň tu bol aj výbor Európskej komisie, ktorý predbežne konštatoval, že systém je funkčný. To definitívne potvrdenie príde až v dvoch krokoch – najprv sa vykoná audit, ktorý bude v októbri a definitívne potvrdenie bude až potom, keď žiadosť o platbu, v ktorej sa nachádza aj tento míľnik, bude schválená,“ dodal šéf rezortu práce.
Zdroj: SITA.sk - Štát bude v zásadných životných situáciách komunikovať s občanom výhradne elektronicky, informoval Tomáš a Šaško – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Štát už bude vo viacerých životných situáciách komunikovať s občanmi elektronicky. V digitálnej forme bude možné vybaviť žiadosti súvisiace s narodením dieťaťa, žiadosť o dôchodok, evidenciu na úrade práce po strate zamestnania či práceneschopnosť.
Na tlačovej konferencii o tom spoločne informovali minister práce Erik Tomáš a minister zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas-SD) s tým, že digitalizáciou služieb štátu bol splnení míľnik plánu obnovy.
Riešenie straty zamestnania
Ako informoval Tomáš, digitalizácia služieb sa týka viacerých životných udalostí. Elektronicky bude možné so štátom komunikovať napríklad pri narodení dieťaťa, chorobe, odchode do dôchodku či úmrtí člena rodiny.
Online služby bude štát poskytovať aj pri riešení straty zamestnania či pri administratívnom chode podniku. Podľa ministrov elektronizácia služieb by mala výrazné pomôcť napríklad rodinám pri narodení dieťaťa.
Po novom budú lekári budúcim matkám zapisovať informácie o tehotenstve do elektronickej zdravotnej karty, vznikne tak elektronická tehotenská knižka, ktorá bude dostupná oprávnenému zdravotnému personálu.
Elektronické vybavenie žiadosti
Na základe údajov z nej bude zároveň Sociálna poisťovňa priznávať tehotenské a následne materské. Žena tak už nebude musieť počas tehotenstva ani po narodení dieťaťa chodiť po úradoch so žiadosťami, vybaviť by sa mali dať elektronicky.
„Ak hovoríme o elektronickej tehotenskej knižke, gynekológ vedie všetky záznamy mamičky o tehotenstve elektronicky. Mamička si nemusí so sebou nosiť papierovú knižku, údaje sú okamžite dostupné v elektronickej podobe a sú prístupné oprávnenému zdravotníckemu personálu, vrátane záchrannej zdravotnej služby,“ uviedol minister zdravotníctva Šaško. Predchádzajúci a nový systém však budú počas prechodného obdobia ešte fungovať popri sebe.
Prechodné obdobie do konca januára
„Stanovili sme prechodné obdobie, v rámci ktorého bude fungovať popri sebe starý a nový systém, pretože nový systém musí nabehnúť a lekári sa musia prihlásiť do toho nového systému, aby to všetko fungovalo,“ vysvetlil Tomáš.
Spresnil, že prechodné obdobie bude trvať do 31. januára 2027 a potom sa prejde na elektronickú komunikáciu. Zjednodušiť by sa po novom mala aj komunikácia so štátom v prípade straty zamestnania.
Úrady práce budú s uchádzačmi komunikovať prostredníctvom SMS, kde im budú posielať termíny, kedy sa treba dostaviť na úrad práce. Elektronicky sa tiež bude dať vybaviť žiadosť o dôchodok, urobiť tak budú môcť poistenci, ktorí si aktivovali v Sociálnej poisťovni elektronický účet poistenca.
Postupné spúšťanie služieb
V ňom okrem žiadosti o dôchodok budú môcť elektronicky doplniť aj potrebné dokumenty. Elektronicky sa budú po novom nahlasovať aj PN či OČR.
Podľa Šaška boli všetky digitálne služby do konca júla otestované a postupne sa začali spúšťať. Podľa ministra Tomáša ide o významný krok pri plnení míľnika plánu obnovy.
„Je to splnenie míľnika na národnej úrovni. MIRRI uznalo, že sme tento míľnik splnili. Zároveň tu bol aj výbor Európskej komisie, ktorý predbežne konštatoval, že systém je funkčný. To definitívne potvrdenie príde až v dvoch krokoch – najprv sa vykoná audit, ktorý bude v októbri a definitívne potvrdenie bude až potom, keď žiadosť o platbu, v ktorej sa nachádza aj tento míľnik, bude schválená,“ dodal šéf rezortu práce.
Zdroj: SITA.sk - Štát bude v zásadných životných situáciách komunikovať s občanom výhradne elektronicky, informoval Tomáš a Šaško – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Digitalizácia Dôchodok Elektronická komunikácia Elektronická zdravotná knižka Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister zdravotníctva SR Narodenie dieťaťa Občania OČR Plán obnovy a odolnosti SR Práceneschopnosť služby štátu Úrady
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