Pondelok 19.1.2026
Meniny má Drahomíra, Mário
|Denník - Správy
19. januára 2026
Stretnutie Fica s Trumpom zapadá do politiky na štyri svetové strany, tvrdí šéf obchodnej komory
Návšteva premiéra Roberta Fica v Spojených štátoch amerických a jeho rokovanie s prezidentom Donaldom Trumpom vyvolali na domácej politickej ...
19.1.2026 (SITA.sk) - Návšteva premiéra Roberta Fica v Spojených štátoch amerických a jeho rokovanie s prezidentom Donaldom Trumpom vyvolali na domácej politickej scéne ostré reakcie, no z pohľadu podnikateľského prostredia ide o krok, ktorý zapadá do dlhodobo deklarovanej stratégie Slovenska.
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók považuje cestu do USA za praktický príklad takzvanej politiky na štyri svetové strany, ktorá podľa neho môže mať konkrétny ekonomický prínos pre krajinu.
„Považujem za správne, že slovenská politická reprezentácia realizuje tézu politiky na štyri svetové strany. Je dobre, že slovenskí predstavitelia sa stretávajú s vrcholovými svetovými predstaviteľmi, že sú akceptovaní na týchto rokovaniach a verím, že zadávajú aj témy, ktoré sa nedotýkajú len globálneho priestoru, ale aj dopadov na Slovenskú republiku a najmä na slovenskú ekonomiku,“ uviedol Peter Mihók v reakcii na stretnutie premiéra, ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s americkým prezidentom a jeho tímom.
Význam politiky na štyri svetové strany vidí Mihók najmä v tom, že myslíme globálne a toto globálne myslenie využívame v prospech Slovenska, jeho občanov aj ekonomiky.
Robert Fico sa s Donaldom Trumpom stretol v sobotu 17. januára v jeho súkromnom sídle Mar-a-Lago na Floride. Rokovanie sa uskutočnilo v neformálnej atmosfére a zúčastnili sa na ňom aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio, ako aj slovenskí ministri Juraj Blanár a Denisa Saková.
Stredobodom diskusie bola najmä jadrová energetika a pokrok v príprave medzivládnej dohody o spolupráci v tejto oblasti, ktorá má vytvoriť rámec pre výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s americkou spoločnosťou Westinghouse. Hodnota projektu sa odhaduje na 13 až 15 miliárd eur, čo z neho robí jednu z najväčších investícií v novodobej histórii Slovenska.
Okrem energetiky sa lídri dotkli aj širších geopolitických a bezpečnostných tém, vrátane vojny na Ukrajine, migrácie a energetickej bezpečnosti. Diskusia sa nevyhla ani kritike súčasného fungovania Európskej únie, ktorú obaja politici označili za inštitúciu v hlbokej kríze vyžadujúcej zásadné zmeny. Premiér Fico stretnutie prezentoval ako dôkaz suverénnej zahraničnej politiky Slovenska „na všetky štyri strany sveta“ a odmietol tvrdenia opozície, že podobné kroky vedú k medzinárodnej izolácii krajiny.
