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28. októbra 2026

Polícia zadržala v Košiciach muža obvineného z vraždy, skutok sa stal pred takmer 15 rokmi – FOTO


Tagy: policajná hovorkyňa spolupáchateľstvo Vražda Zadržanie

Po vražde sa mal obvinený podieľať aj na premiestnení tela obete a zahladzovaní stôp. Príslušníci protizločineckej jednotky



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868422745_1794250181859260_6027458997958306983_n 676x480 28.10.2026 (SITA.sk) - Po vražde sa mal obvinený podieľať aj na premiestnení tela obete a zahladzovaní stôp.


Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vykonávajú akciu s krycím názvom „Kainos", v rámci ktorej v Košiciach zadržali osobu obvinenú z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného formou spolupáchateľstva.

Ako ďalej informovalo policajné prezídium, podľa doterajších zistení obvinený v novembri 2011 na západnom Slovensku po predchádzajúcej dohode s ďalšími osobami usmrtil muža výstrelom do hlavy. Motívom skutku bolo zmocnenie sa finančnej hotovosti, ktorú mal poškodený pri sebe.

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Po vražde sa mal obvinený podieľať aj na premiestnení tela obete a zahladzovaní stôp. Súčasťou tohto konania malo byť aj zničenie vozidla jeho podpálením," uviedla policajná hovorkyňa Lea Vilhanová. Vzneseniu obvinenia podľa nej predchádzala dlhodobá, dôsledná a intenzívna práca príslušníkov protizločineckej jednotky. „Policajti sa aj po takmer 15 rokoch naďalej venujú objasňovaniu závažných násilných trestných činov," zdôraznila hovorkyňa.

V rámci akcie budú ďalej pokračovať ďalšie procesné úkony. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie aktuálne nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," dodala Vilhanová.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala v Košiciach muža obvineného z vraždy, skutok sa stal pred takmer 15 rokmi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: policajná hovorkyňa spolupáchateľstvo Vražda Zadržanie
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