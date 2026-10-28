|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 28.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2026
Polícia zadržala v Košiciach muža obvineného z vraždy, skutok sa stal pred takmer 15 rokmi – FOTO
Po vražde sa mal obvinený podieľať aj na premiestnení tela obete a zahladzovaní stôp. Príslušníci protizločineckej jednotky
Zdieľať
28.10.2026 (SITA.sk) - Po vražde sa mal obvinený podieľať aj na premiestnení tela obete a zahladzovaní stôp.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vykonávajú akciu s krycím názvom „Kainos", v rámci ktorej v Košiciach zadržali osobu obvinenú z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného formou spolupáchateľstva.
Ako ďalej informovalo policajné prezídium, podľa doterajších zistení obvinený v novembri 2011 na západnom Slovensku po predchádzajúcej dohode s ďalšími osobami usmrtil muža výstrelom do hlavy. Motívom skutku bolo zmocnenie sa finančnej hotovosti, ktorú mal poškodený pri sebe.
„Po vražde sa mal obvinený podieľať aj na premiestnení tela obete a zahladzovaní stôp. Súčasťou tohto konania malo byť aj zničenie vozidla jeho podpálením," uviedla policajná hovorkyňa Lea Vilhanová. Vzneseniu obvinenia podľa nej predchádzala dlhodobá, dôsledná a intenzívna práca príslušníkov protizločineckej jednotky. „Policajti sa aj po takmer 15 rokoch naďalej venujú objasňovaniu závažných násilných trestných činov," zdôraznila hovorkyňa.
V rámci akcie budú ďalej pokračovať ďalšie procesné úkony. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie aktuálne nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," dodala Vilhanová.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala v Košiciach muža obvineného z vraždy, skutok sa stal pred takmer 15 rokmi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vykonávajú akciu s krycím názvom „Kainos", v rámci ktorej v Košiciach zadržali osobu obvinenú z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného formou spolupáchateľstva.
Ako ďalej informovalo policajné prezídium, podľa doterajších zistení obvinený v novembri 2011 na západnom Slovensku po predchádzajúcej dohode s ďalšími osobami usmrtil muža výstrelom do hlavy. Motívom skutku bolo zmocnenie sa finančnej hotovosti, ktorú mal poškodený pri sebe.
„Po vražde sa mal obvinený podieľať aj na premiestnení tela obete a zahladzovaní stôp. Súčasťou tohto konania malo byť aj zničenie vozidla jeho podpálením," uviedla policajná hovorkyňa Lea Vilhanová. Vzneseniu obvinenia podľa nej predchádzala dlhodobá, dôsledná a intenzívna práca príslušníkov protizločineckej jednotky. „Policajti sa aj po takmer 15 rokoch naďalej venujú objasňovaniu závažných násilných trestných činov," zdôraznila hovorkyňa.
V rámci akcie budú ďalej pokračovať ďalšie procesné úkony. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie aktuálne nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," dodala Vilhanová.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala v Košiciach muža obvineného z vraždy, skutok sa stal pred takmer 15 rokmi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Výsledky volieb ukázali rekordný počet zvolených rómskych starostov, štyria uspeli aj ako župní poslanci
Výsledky volieb ukázali rekordný počet zvolených rómskych starostov, štyria uspeli aj ako župní poslanci
<< predchádzajúci článok
Stávky na komunálne voľby prekonali tie spred štyroch rokov, najväčší záujem bol o Bratislavu
Stávky na komunálne voľby prekonali tie spred štyroch rokov, najväčší záujem bol o Bratislavu