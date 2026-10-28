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28. októbra 2026
Stávky na komunálne voľby prekonali tie spred štyroch rokov, najväčší záujem bol o Bratislavu
Tagy: banskobystrický primátor Bookmaker Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Premier League 2026/2027 Prešovský župan Primátor Košíc Primátor Trnavy Tipovanie
Pozornosť vzbudil aj súboj o post prešovského župana medzi Milanom Majerským a Milanom Mazurekom. Komunálne a župné voľby v roku 2026 pritiahli ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Pozornosť vzbudil aj súboj o post prešovského župana medzi Milanom Majerským a Milanom Mazurekom.
Komunálne a župné voľby v roku 2026 pritiahli pozornosť stávkujúcich Slovákov a objem stávok prekonal voľby spred štyroch rokov. Najväčší záujem bol o Bratislavu, kde tipéri tipovali najmä víťazstvo Jozefa Ráža ml. Atraktívne boli aj Košice, a to v komunálnych aj župných voľbách. Pozornosť vzbudil aj súboj o post prešovského župana medzi Milanom Majerským a Milanom Mazurekom.
„Zaujímavé bolo sledovať porovnanie Jozefa Ráža a Milana Mazureka. Obaja boli pre klientov atraktívni outsideri, no tikety na Ráža jasne prekonali tikety na Mazureka,“ uviedol bookmaker Fortuny Tarek Yacoob.
Klienti si mohli kombinovať stávky na komunálne voľby so stávkami na voľby do vyšších územných celkov. Viacerí tipovali napríklad víťazstvo Ladislava Lörinca v súboji o post košického primátora spolu s úspechom Rastislava Trnku v župných voľbách. Spoločný kurz dosiahol 3,30, stávky bolo v hodnote stoviek eur.
„Oveľa vyššia výhra sa podarila klientovi, ktorý si za 350 eur stavil na výhru Matúša Valla a okrem toho si na tiket pridal viacero športových udalostí. Úspešný tiket mu priniesol výhru viac ako 3 200 eur," priblížil Yacoob.
Ďalší klient stavil 100 eur na víťazstvo Lörinca, Noska, Fiabáneho a ďalších štyroch kandidátov. Pri kurze 5,90 získal výhru 590 eur. Stávky na slovenské voľby uzatvárali aj českí tipujúci. Jeden z nich stavil v prepočte približne 400 eur na úspech banskobystrického primátora Jána Noska a tiket spojil s výhrou Chelsea nad Brightonom v anglickej Premier League. Výhra dosiahla približne 1 250 eur.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Podľa Yacooba je pri komunálnych a župných voľbách náročnejšie odhadovať šance kandidátov pre relatívne malé množstvo prieskumov a ďalších dostupných dát. Vývoj kurzov sa preto pri niektorých súbojoch výraznejšie menil. „Mierne prekvapenie z hľadiska otváracích kurzov nastalo pri košickej župe, kde svoju pozíciu tesne obhájil Rastislav Trnka. Začínal na kurze 2.50, končil na 1.53," uviedol bookmaker Fortuny.
Výrazný posun zaznamenali aj kurzy v súboji o post primátora Trnavy. Eva Nemčovská začínala na kurze 1,90. Podľa Yacooba k zmene prispelo aj odstúpenie Ľubice Horváthovej v jej prospech.
Zdroj: SITA.sk - Stávky na komunálne voľby prekonali tie spred štyroch rokov, najväčší záujem bol o Bratislavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Komunálne a župné voľby v roku 2026 pritiahli pozornosť stávkujúcich Slovákov a objem stávok prekonal voľby spred štyroch rokov. Najväčší záujem bol o Bratislavu, kde tipéri tipovali najmä víťazstvo Jozefa Ráža ml. Atraktívne boli aj Košice, a to v komunálnych aj župných voľbách. Pozornosť vzbudil aj súboj o post prešovského župana medzi Milanom Majerským a Milanom Mazurekom.
„Zaujímavé bolo sledovať porovnanie Jozefa Ráža a Milana Mazureka. Obaja boli pre klientov atraktívni outsideri, no tikety na Ráža jasne prekonali tikety na Mazureka,“ uviedol bookmaker Fortuny Tarek Yacoob.
Úspešné tikety na kandidátov
Klienti si mohli kombinovať stávky na komunálne voľby so stávkami na voľby do vyšších územných celkov. Viacerí tipovali napríklad víťazstvo Ladislava Lörinca v súboji o post košického primátora spolu s úspechom Rastislava Trnku v župných voľbách. Spoločný kurz dosiahol 3,30, stávky bolo v hodnote stoviek eur.
„Oveľa vyššia výhra sa podarila klientovi, ktorý si za 350 eur stavil na výhru Matúša Valla a okrem toho si na tiket pridal viacero športových udalostí. Úspešný tiket mu priniesol výhru viac ako 3 200 eur," priblížil Yacoob.
Ďalší klient stavil 100 eur na víťazstvo Lörinca, Noska, Fiabáneho a ďalších štyroch kandidátov. Pri kurze 5,90 získal výhru 590 eur. Stávky na slovenské voľby uzatvárali aj českí tipujúci. Jeden z nich stavil v prepočte približne 400 eur na úspech banskobystrického primátora Jána Noska a tiket spojil s výhrou Chelsea nad Brightonom v anglickej Premier League. Výhra dosiahla približne 1 250 eur.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Prekvapenie v košickej župe
Podľa Yacooba je pri komunálnych a župných voľbách náročnejšie odhadovať šance kandidátov pre relatívne malé množstvo prieskumov a ďalších dostupných dát. Vývoj kurzov sa preto pri niektorých súbojoch výraznejšie menil. „Mierne prekvapenie z hľadiska otváracích kurzov nastalo pri košickej župe, kde svoju pozíciu tesne obhájil Rastislav Trnka. Začínal na kurze 2.50, končil na 1.53," uviedol bookmaker Fortuny.
Výrazný posun zaznamenali aj kurzy v súboji o post primátora Trnavy. Eva Nemčovská začínala na kurze 1,90. Podľa Yacooba k zmene prispelo aj odstúpenie Ľubice Horváthovej v jej prospech.
Zdroj: SITA.sk - Stávky na komunálne voľby prekonali tie spred štyroch rokov, najväčší záujem bol o Bratislavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: banskobystrický primátor Bookmaker Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Premier League 2026/2027 Prešovský župan Primátor Košíc Primátor Trnavy Tipovanie
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