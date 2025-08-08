Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oskar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. augusta 2025

Polícia zadržala v Novej Dubnici 16-ročného opitého šoféra, nafúkal takmer štyri promile


Tagy: Alkohol za volantom mladistvý

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, čo v stredu v skorých ranných hodinách zadržali v Novej ...



Zdieľať
8.8.2025 (SITA.sk) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, čo v stredu v skorých ranných hodinách zadržali v Novej Dubnici 16-ročného vodiča bez vodičského oprávnenia.


Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, mladistvý šoféroval Volkswagen Passat a pri kontrole nevedel predložiť doklady potrebné k vedeniu a prevádzke vozidla.

Dychová skúška ukázala hodnotu až 1,84 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje približne 3,83 promile. Mladík bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Polícia apeluje na rodičov a verejnosť, aby venovali zvýšenú pozornosť mladistvým a ich správaniu v cestnej premávke.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala v Novej Dubnici 16-ročného opitého šoféra, nafúkal takmer štyri promile © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol za volantom mladistvý
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Schôdzka Trumpa s Putinom je v ich hlavách stretnutím najdrsnejších mafiánskych bossov, hovorí amerikanista
<< predchádzajúci článok
Slobodný vlk skúmal druhov väznených vo výbehu, spôsobil rozruch v Národnom parku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 