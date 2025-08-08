|
Piatok 8.8.2025
Meniny má Oskar
|Denník - Správy
08. augusta 2025
Polícia zadržala v Novej Dubnici 16-ročného opitého šoféra, nafúkal takmer štyri promile
Tagy: Alkohol za volantom mladistvý
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, čo v stredu v skorých ranných hodinách zadržali v Novej ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, čo v stredu v skorých ranných hodinách zadržali v Novej Dubnici 16-ročného vodiča bez vodičského oprávnenia.
Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, mladistvý šoféroval Volkswagen Passat a pri kontrole nevedel predložiť doklady potrebné k vedeniu a prevádzke vozidla.
Dychová skúška ukázala hodnotu až 1,84 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje približne 3,83 promile. Mladík bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
Polícia apeluje na rodičov a verejnosť, aby venovali zvýšenú pozornosť mladistvým a ich správaniu v cestnej premávke.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala v Novej Dubnici 16-ročného opitého šoféra, nafúkal takmer štyri promile © SITA Všetky práva vyhradené.
