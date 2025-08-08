|
Piatok 8.8.2025
Meniny má Oskar
Denník - Správy
08. augusta 2025
Slobodný vlk skúmal druhov väznených vo výbehu, spôsobil rozruch v Národnom parku
Tagy: Národný park
Správa Národného parku Šumava v piatok popoludní uzavrela svoje návštevnícke centrum v Srní. Dôvodom je vlk, ktorý sa znenazdajky približoval k návštevníkom v miestach mimo vyhradeného výbehu, kde sa bežne ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Správa Národného parku Šumava v piatok popoludní uzavrela svoje návštevnícke centrum v Srní. Dôvodom je vlk, ktorý sa znenazdajky približoval k návštevníkom v miestach mimo vyhradeného výbehu, kde sa bežne nachádza 13 vlkov. Informuje o tom web Novinky.
Zatiaľ nie je jasné, či vlk unikol z výbehu, alebo k návštevníckemu centru prišiel z voľnej prírody. „To budeme vedieť až v prípade, že sa nám ho podarí chytiť,“ povedal hovorca Správy Národného parku Šumava Ján Dvořák. Vo výbehu je trinásť vlkov, ale nie je ľahké ich spočítať.
Zamestnanci národného parku pripravovali v piatok pasce a fotopasce. Návštevnícke centrum do odvolania uzavreli. Je to divoké zviera a radíme obozretnosť, uviedol Dvořák.
