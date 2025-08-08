Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

08. augusta 2025

Slobodný vlk skúmal druhov väznených vo výbehu, spôsobil rozruch v Národnom parku


Tagy: Národný park

Správa Národného parku Šumava v piatok popoludní uzavrela svoje návštevnícke centrum v Srní. Dôvodom je vlk, ktorý sa znenazdajky približoval k návštevníkom v miestach mimo vyhradeného výbehu, kde sa bežne ...



gettyimages 2208774851 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Správa Národného parku Šumava v piatok popoludní uzavrela svoje návštevnícke centrum v Srní. Dôvodom je vlk, ktorý sa znenazdajky približoval k návštevníkom v miestach mimo vyhradeného výbehu, kde sa bežne nachádza 13 vlkov. Informuje o tom web Novinky.


Zatiaľ nie je jasné, či vlk unikol z výbehu, alebo k návštevníckemu centru prišiel z voľnej prírody. „To budeme vedieť až v prípade, že sa nám ho podarí chytiť,“ povedal hovorca Správy Národného parku Šumava Ján Dvořák. Vo výbehu je trinásť vlkov, ale nie je ľahké ich spočítať.

Zamestnanci národného parku pripravovali v piatok pasce a fotopasce. Návštevnícke centrum do odvolania uzavreli. Je to divoké zviera a radíme obozretnosť, uviedol Dvořák.


Zdroj: SITA.sk - Slobodný vlk skúmal druhov väznených vo výbehu, spôsobil rozruch v Národnom parku © SITA Všetky práva vyhradené.

