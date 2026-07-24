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24. júla 2026

Stovky ľudí evakuovali loďami z polostrova Cap Ferret pre rýchlo sa šíriaci požiar


Tagy: evakuácia civilistov lesné požiare vo Francúzsku

Požiar na juhozápade Francúzska prinútil úrady evakuovať stovky ľudí z polostrova Cap Ferret po mori. Krajina zároveň požiadala Európsku úniu o pomoc pri boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Stovky ...



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europe_wildfires_63878 676x451 24.7.2026 (SITA.sk) - Požiar na juhozápade Francúzska prinútil úrady evakuovať stovky ľudí z polostrova Cap Ferret po mori. Krajina zároveň požiadala Európsku úniu o pomoc pri boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi.


Stovky ľudí v piatok evakuovali loďami z polostrova Cap Ferret na západe Francúzska po tom, ako úrady nariadili jeho vypratanie pre rýchlo postupujúci lesný požiar. Podľa miestnych úradov plavidlá doteraz previezli z polostrova, ktorý sa tiahne pozdĺž atlantického pobrežia západne od Bordeaux, viac ako 400 osôb.

Požiar v blízkosti jednej z najvýznamnejších francúzskych vinárskych oblastí doteraz zasiahol územie približne jedenapolnásobne väčšie ako ostrov Manhattan. Ide o jeden z viacerých rozsiahlych požiarov, ktoré zasiahli Francúzsko počas letnej dovolenkovej sezóny.

Francúzske úrady nariadili evakuáciu tisícok turistov z kempov a rekreačných ubytovaní na juhozápadnom atlantickom pobreží. Hasiči sa za podpory hasiacich lietadiel snažia dostať požiare pod kontrolu.



Prezident Emmanuel Macron uviedol, že Francúzsko aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie a požiadalo o pomoc pri zvládaní požiarov. Zároveň upozornil, že situácia zostáva „veľmi vážna“.

Podľa satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) je celková plocha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách Európskej únie od začiatku roka druhá najväčšia v zaznamenanej histórii.


Zdroj: SITA.sk - Stovky ľudí evakuovali loďami z polostrova Cap Ferret pre rýchlo sa šíriaci požiar © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: evakuácia civilistov lesné požiare vo Francúzsku
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