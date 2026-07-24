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24. júla 2026
Stovky ľudí evakuovali loďami z polostrova Cap Ferret pre rýchlo sa šíriaci požiar
Požiar na juhozápade Francúzska prinútil úrady evakuovať stovky ľudí z polostrova Cap Ferret po mori. Krajina zároveň požiadala Európsku úniu o pomoc pri boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Stovky ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Požiar na juhozápade Francúzska prinútil úrady evakuovať stovky ľudí z polostrova Cap Ferret po mori. Krajina zároveň požiadala Európsku úniu o pomoc pri boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi.
Stovky ľudí v piatok evakuovali loďami z polostrova Cap Ferret na západe Francúzska po tom, ako úrady nariadili jeho vypratanie pre rýchlo postupujúci lesný požiar. Podľa miestnych úradov plavidlá doteraz previezli z polostrova, ktorý sa tiahne pozdĺž atlantického pobrežia západne od Bordeaux, viac ako 400 osôb.
Požiar v blízkosti jednej z najvýznamnejších francúzskych vinárskych oblastí doteraz zasiahol územie približne jedenapolnásobne väčšie ako ostrov Manhattan. Ide o jeden z viacerých rozsiahlych požiarov, ktoré zasiahli Francúzsko počas letnej dovolenkovej sezóny.
Francúzske úrady nariadili evakuáciu tisícok turistov z kempov a rekreačných ubytovaní na juhozápadnom atlantickom pobreží. Hasiči sa za podpory hasiacich lietadiel snažia dostať požiare pod kontrolu.
Prezident Emmanuel Macron uviedol, že Francúzsko aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie a požiadalo o pomoc pri zvládaní požiarov. Zároveň upozornil, že situácia zostáva „veľmi vážna“.
Podľa satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) je celková plocha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách Európskej únie od začiatku roka druhá najväčšia v zaznamenanej histórii.
Zdroj: SITA.sk - Stovky ľudí evakuovali loďami z polostrova Cap Ferret pre rýchlo sa šíriaci požiar © SITA Všetky práva vyhradené.
Stovky ľudí v piatok evakuovali loďami z polostrova Cap Ferret na západe Francúzska po tom, ako úrady nariadili jeho vypratanie pre rýchlo postupujúci lesný požiar. Podľa miestnych úradov plavidlá doteraz previezli z polostrova, ktorý sa tiahne pozdĺž atlantického pobrežia západne od Bordeaux, viac ako 400 osôb.
Požiar v blízkosti jednej z najvýznamnejších francúzskych vinárskych oblastí doteraz zasiahol územie približne jedenapolnásobne väčšie ako ostrov Manhattan. Ide o jeden z viacerých rozsiahlych požiarov, ktoré zasiahli Francúzsko počas letnej dovolenkovej sezóny.
Francúzske úrady nariadili evakuáciu tisícok turistov z kempov a rekreačných ubytovaní na juhozápadnom atlantickom pobreží. Hasiči sa za podpory hasiacich lietadiel snažia dostať požiare pod kontrolu.
Face à la menace des incendies, un nouvel ordre d’évacuation immédiate concerne Piraillan, Le Canon, L’Herbe et La Vigne. Les habitants sont appelés à quitter sans délai la presqu’île du Cap-Ferret. https://t.co/1uxlmZ1Vat
— Camille Petit???????? (@paudzi_adam) July 24, 2026
Prezident Emmanuel Macron uviedol, že Francúzsko aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie a požiadalo o pomoc pri zvládaní požiarov. Zároveň upozornil, že situácia zostáva „veľmi vážna“.
Podľa satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) je celková plocha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách Európskej únie od začiatku roka druhá najväčšia v zaznamenanej histórii.
Zdroj: SITA.sk - Stovky ľudí evakuovali loďami z polostrova Cap Ferret pre rýchlo sa šíriaci požiar © SITA Všetky práva vyhradené.
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