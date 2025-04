Polícia zasahovala pri výtržnostiach v Drienovci, do fyzického stretu sa dostalo viacero osôb

Zranili sa štyria ľudia

Policajti zaistili aj mačetu

16.4.2025 (SITA.sk) - Polícia zasahovala pri výtržnostiach v osade v obci Drienovec (okres Košice-okolie).Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová , informáciu o výtržnostiach, fyzickom napádaní viacerých osôb a tiež zraneniach, prijali v utorok 15. apríla popoludní.Na miesto vyrazili viaceré policajné hliadky aj záchranári. „Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ Košice po príchode na miesto v jednom z domov obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby, „aktérov“ tohto incidentu, a záchranári ošetrovali zranené osoby, ktoré boli následne prevezené na ošetrenie do nemocnice," uviedla Mésarová.Doplnila, že podľa doterajších zistení predchádzala vyhroteniu konfliktu a fyzickému útoku slovná roztržka medzi dvomi rozhádanými rodinami. K útoku malo dôjsť pred jedným z rodinných domov.„Pri tomto fyzickom útoku došlo k poraneniu štyroch osôb, ktoré utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy rôzne tržné, rezné a bodné poranenia na viacerých častiach tela, s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní," informuje krajská policajná hovorkyňa.Mésarová priblížila, že vzhľadom na to, že útok smeroval aj na dôležité orgány a bol spáchaný na viacerých osobách,sa prípadu ujal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície. Vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví, v súbehu s trestným činom výtržníctva.Policajti miesto útoku dôkladne zadokumentovali a zaistili predmety, ktoré pri ňom boli použité. Išlo o nôž, mačetu a tyč.„Podozrivé osoby boli po vykonaní potrebných úkonov následne umiestnené do cely policajného zaistenia. V súčasnosti vyšetrovateľ PZ vykonáva potrebné procesné úkony a po ich vykonaní bude rozhodnuté o ďalšom postupe v danej veci," uzavrela Mésarová.