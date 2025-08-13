Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

13. augusta 2025

Polícia zatiaľ neprezradila, či akcia v ukrajinskom Dnipre viedla k obvineniu podozrivého


Polícia zatiaľ neprezradila, či akcia v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej bol v júli zadržaný podozrivý z bombových vyhrážok slovenským a českým školám, viedla k vzneseniu obvinenia, prípadne k vzatiu dotyčného ...




452002309_895617995945111_1803381921130176449_n e1721394518639 676x507 13.8.2025 (SITA.sk) - Polícia zatiaľ neprezradila, či akcia v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej bol v júli zadržaný podozrivý z bombových vyhrážok slovenským a českým školám, viedla k vzneseniu obvinenia, prípadne k vzatiu dotyčného do väzby.


Ako pre agentúru SITA povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v predmetnom prípade naďalej prebieha trestné konanie.

Policajná organizácia Europol


„Vzhľadom na jeho aktuálne štádium nie je možné poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu jeho účelu,“ uviedol Hájek. Doplnil, že ďalšie podrobnosti bude možné poskytnúť, keď to procesná situácia dovolí.

Pri medzinárodnej policajnej akcii v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej bol v júli zadržaný podozrivý z bombových vyhrážok voči školám, boli prítomní českí a slovenskí policajti, pričom počas akcie zaistili dôkazný materiál, najmä výpočtovú technika. Na akcii okrem SR, ČR a Ukrajiny participovalo aj Lotyšsko a policajná organizácia Europol.

Vypočutie podozrivých osôb


V rámci akcie policajné zložky vypočuli podozrivého a niekoľko ďalších osôb. Česká spravodajská služba BIS (Bezpečnostná informačná služba) následne informovala na sociálnej sieti X, že aktivity zadržaného ukrajinského občana s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska.

Slovenská strana túto informáciu nepotvrdila. Česká a slovenská polícia sa navyše dostali do sporu, keďže Slováci podľa Čechov o akcii informovali predčasne.

Vyhrážky na Telegrame


V septembri 2024 rozoslal v tom čase neznámy páchateľ školám, vzdelávacím inštitúciám a strediskám voľného času v Českej republike, Lotyšsku a na Slovensku tisíce e-mailových správ, ktoré obsahovali vyhrážky výbuchmi.

Ďalšie vyhrážky páchateľ zverejnil na sociálnej sieti Telegram. Hromadné hrozby vo veľkom rozsahu paralyzovali činnosť vzdelávacích inštitúcií hneď na začiatku školského roka, pričom mnohé z nich museli prerušiť vyučovanie z dôvodu opakovaného hľadania výbušnín.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zatiaľ neprezradila, či akcia v ukrajinskom Dnipre viedla k obvineniu podozrivého © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bombové hrozby Dnipro medzinárodná policajná akcia Policajná akcia
