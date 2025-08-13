|
Streda 13.8.2025
|Denník - Správy
13. augusta 2025
Polícia zatiaľ neprezradila, či akcia v ukrajinskom Dnipre viedla k obvineniu podozrivého
Polícia zatiaľ neprezradila, či akcia v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej bol v júli zadržaný podozrivý z bombových vyhrážok slovenským a českým školám, viedla k vzneseniu obvinenia, prípadne k vzatiu dotyčného ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Polícia zatiaľ neprezradila, či akcia v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej bol v júli zadržaný podozrivý z bombových vyhrážok slovenským a českým školám, viedla k vzneseniu obvinenia, prípadne k vzatiu dotyčného do väzby.
Ako pre agentúru SITA povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v predmetnom prípade naďalej prebieha trestné konanie.
„Vzhľadom na jeho aktuálne štádium nie je možné poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu jeho účelu,“ uviedol Hájek. Doplnil, že ďalšie podrobnosti bude možné poskytnúť, keď to procesná situácia dovolí.
Pri medzinárodnej policajnej akcii v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej bol v júli zadržaný podozrivý z bombových vyhrážok voči školám, boli prítomní českí a slovenskí policajti, pričom počas akcie zaistili dôkazný materiál, najmä výpočtovú technika. Na akcii okrem SR, ČR a Ukrajiny participovalo aj Lotyšsko a policajná organizácia Europol.
V rámci akcie policajné zložky vypočuli podozrivého a niekoľko ďalších osôb. Česká spravodajská služba BIS (Bezpečnostná informačná služba) následne informovala na sociálnej sieti X, že aktivity zadržaného ukrajinského občana s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska.
Slovenská strana túto informáciu nepotvrdila. Česká a slovenská polícia sa navyše dostali do sporu, keďže Slováci podľa Čechov o akcii informovali predčasne.
V septembri 2024 rozoslal v tom čase neznámy páchateľ školám, vzdelávacím inštitúciám a strediskám voľného času v Českej republike, Lotyšsku a na Slovensku tisíce e-mailových správ, ktoré obsahovali vyhrážky výbuchmi.
Ďalšie vyhrážky páchateľ zverejnil na sociálnej sieti Telegram. Hromadné hrozby vo veľkom rozsahu paralyzovali činnosť vzdelávacích inštitúcií hneď na začiatku školského roka, pričom mnohé z nich museli prerušiť vyučovanie z dôvodu opakovaného hľadania výbušnín.
Zdroj: SITA.sk
Policajná organizácia Europol
Vypočutie podozrivých osôb
Vyhrážky na Telegrame
