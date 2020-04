Polícia zhabala v tuneli zo San Diega do Tijuany drogy za takmer 30 miliónov dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2020 - Polícia v kalifornskom meste San Diego zhabala približne dve tony drog za zhruba 29,6 milióna dolárov (v prepočte približne 27 miliónov eur). Našli ich v tuneli, ktorý vedie zo skladu v San Diegu do skladu v mexickom meste Tijuana.Je zhruba 600 metrov dlhý a meter široký, má spevnené steny, ventiláciu, osvetlenie a koľajnice. Polícia si myslí, že páchatelia využívali tunel niekoľko mesiacov.Konkrétne objavili zhruba 590 kilogramov kokaínu, 40 kilogramov metamfetamínu, osem kilogramov heroínu, 1360 kilogramov marihuany a takmer kilogram fentanylu."Tieto tunely ukazujú odhodlanie skupín zameraných na pašovanie drog oklamať hraničné kontroly a dostať smrtiace drogy do našej spoločnosti. No tieto prípady takisto ukazujú oddanosť našich úžasných partnerov z jednotky zameranej na odhaľovanie tunelov zo San Diega, ktorí ich lokalizujú a uzatvoria a tým chránia našu spoločnosť," povedal špeciálny agent John W. Callery z amerického protidrogového úradu DEA.Dodal, že agenti naďalej pracujú aj v dobe šírenia nového koronavírusu.