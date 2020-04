Taliban zastaví boje v oblastiach pod jeho kontrolou, ak sa tam rozšíri koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2020 - Militantné hnutie Taliban je pripravené vyhlásiť prímerie v oblastiach, ktoré má pod svojou kontrolou, pokiaľ sa tam rozšíri koronavírus.Oznámenie nasleduje po utorkovej výzve Bezpečnostnej rady OSN, ktorá apelovala na znepriatelené strany v Afganistane, aby z dôvodu pandémie okamžite zložili zbrane a umožnili dodávky humanitárnej pomoci naprieč krajinou.“Pokiaľ, bohchráň, vypukne epidémia v oblasti, ktorú kontrolujeme, potom zastavíme boje v tejto oblasti," uviedol v stredu pre tlačovú agentúru The Associated Press hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.Dodal tiež, že v takomto prípade zaručia bezpečnosť zdravotníkom a humanitárnym pracovníkom, ktorí tam pricestujú, aby pomohli so zastavením šírenia nového vírusu.Vláda na vyhlásenie Talibanu zatiaľ nereagovala. Afganistan má zatiaľ 196 potvrdených prípadov nákazy vrátane 24 obetí.