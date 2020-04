Koronavírus: Matovič sa obáva Veľkej noci a vláda rokuje s bankami, v Španielsku je už viac ako 10-tisíc obetí (online)

20:53 Koronavírusom sa nakazil už aj predseda iránskeho parlamentu. Alí Larídžání je tak doteraz najvyššie postaveným predstaviteľom Iránu, u ktorého nový vírus potvrdili. Parlament informoval o ochorení svojho predsedu na svojej webovej stránke. Podľa týchto údajov sa lieči v karanténe.

20:25 Doktor David Price z nemocnice Weill Cornell Medical Center na videu prezradil, ako sa chráni pred nákazou.

19:25 Juhočínsky Šen-čen sa stal vo štvrtok prvým čínskym mestom, ktoré oficiálne zakázalo predaj a konzumáciu mäsa zo psov a mačiek . Hlavným dôvodom je obava z prípadného prenosu koronavírusu na človeka z voľne žijúcich zvierat, no šen-čenská radnica priznáva, že ju motivovala aj snaha zabrániť ďalšiemu zabíjaniu človeku blízkych zvierat.

20:01 Rusi nemusia ísť do konca apríla do práce. Prezident Vladimir Putin zdôraznil, že zamestnanci majú počas tohto obdobia dostávať svoju normálnu mzdu. Supermarkety, lekárne a nemocnice ostanú otvorené. Výnimky budú platiť aj pre najdôležitejší priemysel.

18:53 Nezamestnaní, ktorí si v čase krízovej situácie spôsobenej hrozbou šírenia koronavírusu nedokázali nájsť prácu počas šiestich mesiacov, budú dostávať dávku v nezamestnanosti jeden mesiac navyše. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú vo štvrtok schválil parlament a ktorou sa mení aj zákon o sociálnom poistení.

17:10 Vláda SR na dnešnom rokovaní zakázala počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať filtračné tvárové masky kategórie FFP2 a FFP3. Za nedodržanie nariadenia môže obchodník dostať pokutu od od tisíc do 10-tisíc €. Výnimku dostali napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci či orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy.

17:11 Krematóriá v New Yorku museli pre vysoký počet mŕtvych v dôsledku pandémie koronavírusu predĺžiť otváracie hodiny a telá spaľujú aj počas noci. Väčšina Newyorčanov si zvolila kremáciu, lenže najľudnatejšie americké mesto má iba štyri krematóriá. Štát New York dokonca zmiernil reguláciu kvality ovzdušia, aby krematóriá mohli fungovať dlhšie. Informuje o tom Reuters.

17:00 Britský premiér Boris Johnson má aj takmer týždeň po oznámení, že uňho potvrdili koronavírus, stále príznaky nákazy. Premiérov hovorca James Slack informoval, že „má naďalej mierne symptómy“. Johnsonovi potvrdili ochorenie COVID-19 v piatok po tom, čo sa uňho objavila teplota a kašeľ. Lekári mu odporučili sedemdňovú izoláciu, tento čas už však takmer uplynul. Slack zatiaľ nepotvrdil, či premiér karanténu ukončí.

16:54 V Grécku sa už v mori neokúpete. V rámci ďalšej vlny sprísnenia opatrení na boj proti koronavírusu okrem iného úplne zakázali plávanie v mori či praktizovanie akýchkoľvek vodných športov vrátane potápania sa. Mnohí ľudia totiž využívali karanténu na návštevu pláží, po novom však s tým budú musieť prestať.

16:30 Veľká Británia dnes ohlásila 569 ľudí, ktorí podľahli koronavírusu. Je to doteraz najviac za jeden deň. Celkový počet mŕtvych v dôsledku koronavírusu stúpol v tejto krajine na 2921.

16:08 Podľa čínskych vedcov môžu ochorieť aj niektoré domáce zvieratá. Majitelia týchto zvierat však zatiaľ nemusia panikáriť.

16:03 Spojené štáty zaplatili za polovicu zdravotníckeho materiálu, ktorý im tento týždeň poslalo Rusko ako „humanitárnu pomoc“. Informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničia. Druhú polovicu nákladov pokryl ruský štátny investičný fond. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil zásielku za „humanitárnu pomoc“ a povedal, že Trump ju „s vďakou“ prijal.

15:21 Čína zámerne utajovala rozsah epidémie nového koronavírusu a uvádzala nižšie počty nakazených aj mŕtvych. V tajnej správe pre Biely dom to konštatovala americká tajná služba, podľa ktorej sú Čínou uvádzané počty falošné. O správe informoval portál Bloomberg.com. Podobne sa tento týždeň vyjadrili aj britskí predstavitelia, podľa ktorých počet nakazených môže byť v Číne 15- až 40-krát vyšší.

15:04 Skutočný počet obetí ochorenia COVID-19 v Taliansku môže byť aj viac ako dvakrát vyšší ako uvádzajú úrady. Ukazuje to štúdia talianskeho analytického centra InTwigPodľa štúdie štúdie nezomrelo v najviac postihnutej provincii Bergamo za marec 2060, ale v skutočnosti až 4500 ľudí. Rozdiel je daný tým, že do oficiálnych údajov sa počítajú len úmrtia v nemocniciach, zatiaľ čo mnohí ľudia, najmä tí najstarší, zomierajú doma či v domovoch dôchodcov.



14:53 Viacerí vládni poslanci dnes na Bratislavskom hrade podpisovali koaličnú zmluvu bez rukavíc. Na sociálnej sieti na to upozornil poslanec Smeru-SD sociálnej Richard Raši.

14:51 V americkom štáte Connecticut podľahlo novému koronavírusu len sedemtýždňové bábätko. Informoval o tom guvernér štátu Ned Lamont. Dievčatko podľa neho pochádzalo z hlavného mesta Hartford. Do nemocnice ho priviezli v bezvedomí a oživiť sa ho už nepodarilo. Ide tak zrejme o najmladšiu známu obeť celosvetovej pandémie.

14:50 Slovensko má už 5 pacientov vyliečených z koronavírusu, uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. K trom vyliečeným pribudli ďalší dvaja pacienti hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Pacienti boli prepustení do domácej karantény.

14:29 Na americkej lietadlovej lodi USS Theodore Roosevelt už lekári zistili nákazu koronavírusom u 93 námorníkov. Velenia však očakáva zvýšenie tohto čísla, pretože zatiaľ bolo testovaných len 1273 z približne 4800 členov posádky.